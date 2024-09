‘M.I.L.F. $’ van Fergie is vet raar, maar waarschijnlijk ook de beste video ooit

Zoals de folklore ons vertelt, begint een vrouw na haar 35e te veranderen van “menselijk persoon” tot “droog, dor, afgestorven omhulsel.” Na het uitblazen van de kaarsjes op de verjaardagstaart – die ze helemaal alleen op kan eten, want haar figuur is geen probleem meer nu ze niet langer een realistische kandidaat is voor seksuele activiteiten – is er de ceremoniële crematie van de garderobe tot er niets anders meer over is dan grof gebreide beige truien.

Uiteindelijk zal haar vagina stof gaan happen, zoals de toetsen van een piano in een spookhuis. Elke keer dat een 35-jarige vrouw haar glas rode wijn op heeft om half tien ’s avonds, haar Ma Flodderjurk uittrekt en haar pyjama aandoet om in bed een boek te gaan lezen, moet ze de kruimeldief erbij pakken, want wanneer je als vrouw van 35 je ondergoed uittrekt, is dat net alsof je een heel, heel, heel oud boek van de allerachterste plank in een hoekje van de bieb haalt. Snap je, vanwege dat stof. Omdat ze nu oud is. Over de datum. Een paar jaar daarvoor was ze misschien de definitie van seksualiteit – letterlijk – maar er komt een tijd in het leven van elke vrouw wanneer de toon van de eindeloze objectificatie verandert van “trek uit, sletje” naar “jezus christus mens, doe iets met lange mouwen aan, heb een beetje zelfrespect.”

Waar het op neerkomt: Fergie bracht afgelopen vrijdag een nieuwe video uit met de naam M.I.L.F. $ en het is absoluut het fucking beste dat ik ooit in mijn leven gezien heb, omdat het compleet het idiote beeld onderuit haalt van de toekomst die ik hierboven schetste. Hier is alvast een voorproefje: M.I.L.F. $ speelt zich af op het kruispunt tussen de jaren vijftig en een futuristische, door vrouwen geregeerde utopie, waar Fergie aan het hoofd staat van een welvarende community van powermama’s, waaronder onder andere Ciara, Kim Kardashian West, Chrissy Teigen, en Alessandra Ambrosio. Een beetje als Desperate Housewives, maar dan brengen ze hun dagen door met poseren naast gouden buggy’s, en doen ze veel suggestieve dingen met melk. De waarheid mag naar buiten gebracht worden: het is een carnaval van schoonheid. Bekijk het eens.

Klopt, het nummer zelf klinkt als een duveltje in een doosje dat met zichzelf in de knoop zit – we hebben het over het ‘Anaconda meets Fun ft. Chris Brown-level’ van verschrikkelijk. En toch, tegelijkertijd is het ook niet kut en soort van erg goed. Eigenlijk is het een filosofisch schilderij in de vorm van een videoclip.

Hier vertel ik je, frame voor frame, waarom de video zo geweldig is.

Ja, er vliegt een fles melk door de lucht, die ons vertelt dat in 2016 ‘MILF’ niet meer staat voor ‘mom I’d like to fuck’, maar voor ‘moms I’d like to follow’. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een reclamecampagne van Campina voor Pornhub, maar eigenlijk is het de blauwdruk voor een nieuw soort vrouw. In deze video heeft iedereen minstens een keer gebaard, de jongste vrouw is dertig, en het enige dat groter is dan het bedrag op hun bankrekening, is de hoeveelheid volgers die ze op Twitter hebben. ‘MILF’ staat nu voor een generatie vrouwen die, naast dat ze de meest dope ouders voor hun kinderen willen zijn en hun zaken op orde hebben, ook nog megaknap zijn en het internet snappen.

Nu deze belangrijke socio-culturele boodschap gevestigd is, kunnen we snel door naar een montage van alle celebritymama’s die typische mama-dingen doen – yoga, het trimmen van de heg (want het is 2016 en vrouwen kunnen best zelf een heggenschaar vasthouden, thanks guys), en borstvoeding geven in de openbare ruimte. Zie hier: het wereldberoemde bikinimodel en nieuwe moeder Chrissy Teigen, die eruitziet als een Bijbels icoon terwijl ze zorgt voor de eerste levensbehoeften van een klein mensje dat aan haar tiet hangt.

Dan door naar deze agressieve visuele metafoor waarin de Milfman, die in zijn Milfvan rondrijdt in Milfville, amper zijn hoofd koel kan houden in deze magische samenleving waar de vrouwen sexy en sterk zijn en de mannen slechts slaafse grootverbruikers van lactose.

Voor het geval dat je het woord ‘MILF’ nog niet genoeg gezien had, is het hier in de vorm van een politieke campagne, een beetje zoals ik had gewild dat Hillary Clinton het had gedaan.

Hier is nu nog niet veel over te zeggen, maar geef me vijftien jaar en ik post dit op wat dan de nieuwe Twitter is, met als onderschrift: “Lol, dit ben ik.”

Oké, daar gaan we dan, het eerste shot van Fergie. Fergie, van wie we niet meer gehoord hebben sinds L.A. Love (La La) uit 2014. Fergie, die de meeste mensen zich herinneren als lid van de Black Eyed Peas en vanwege het broekplasincident. Fergie, die er hier uitziet als een slechterik in pasteltinten uit een Bondfilm, die een wapen op je richt en op het punt staat je te nemen met een voorbinddildo.

Iets wat al snel blijkt uit deze video, is dat er blijkbaar geen limiet zit aan het aantal keer dat ‘MILF’ in een situatie gebruikt kan worden. Ondanks het leven in Milfville – waar het sowieso een vereiste is dat alles ‘MILF’ heet – is de spa niet gewoon een spa, het is een MILF Spa. Het eten is niet gewoon normaal plebs-eten, het heet een MILFshake en ziet eruit zoals ik me het Second Life-account van Harmony Korine voorstel.

Voor het geval dat je het je afvraagt, ik heb geteld, en er zijn 24 referenties aan MILFs of ‘mother fucking’ in dit nummer. Het begint met het refrein, waarin Fergie zes keer bevestigd dat ze “that MILF money” heeft, voordat ze naadloos overgaat in een verse waarin je onmiddellijk uitgenodigd wordt om een plek te bezoeken die “The Dairy Duchess Love Factory” heet.

Professionele hustler Ciara herinnert Future eraan om zijn alimentatie op tijd te betalen.

Fergie is hier een invalkracht op een school die het bijzondere privilege heeft om niet het hoofdthema van het nummer uit te dragen, en ‘Milf High’ of ‘Milf Academy’ of whatever heet. Ze doceert een groep hitsige tienerjongens over zuivelvrije alternatieven voor melk. Melk, die, voor het geval je het vergeten bent, op het moment een extreem subtiele metafoor is voor vrouwelijke seksualiteit, geld, en sperma. Het is net de iconische hit Milkshake van Kelis uit 2003, maar dan beter, want Fergie zegt het vaker en heeft het over moederschap. Deze invaldocent is niet gewoon een Red Tube-cliché. Ze heeft levenservaring. Ze is op ouderschapsverlof geweest en weet alles over vegetarisch eten. Ze is hier om je eraan te herinneren dat vrouwen hun sexappeal niet verliezen, puur omdat hun onderlijf het equivalent van een watermeloen door je neusgat duwen heeft meegemaakt.

En hier is Kim Kardashian West die zich doucht met een metafoor voor vrouwelijke seksualiteit, geld… etc.

Probeer je in te beelden hoe deze scène tot stand kwam.



“Jongens, ik weet niet zeker of we het maximale uit de seksuele toespelingen hebben gehaald. Is er misschien iets dat ik kan dragen om het punt nog duidelijker over te brengen?”

“In deze scène giet je een fles melk over je borsten, Fergie.”

“Ja.”

“…”

“Wat dacht je van een badpak met een hele grote rits over het kruis, waar ‘Slippery When Wet’ op staat?”

In de tweede helft van de video zie je de professionele MILF$ veel selfies maken. Ze bevestigen de moderne machtsdynamiek waar je persoonlijkheid en zakenleven een en dezelfde zijn – ze zijn de baas, in een tijd dat mensen het nog steeds niet serieus nemen als business model, zelfs wanneer Kim Kardashian: Hollywood alleen al honderd miljoen dollar bij elkaar heeft gesleept in twee jaar, meer dan 45 miljoen keer gedownload is, en het spelletje is inmiddels 16 miljard minuten (dat is 30,342 jaar) lang gespeeld door mensen. Maar ugh, ze post zoveel bilfies op internet. Jeez, wat een idioot moet dat zijn.

Conclusie: a) het was allemaal een droom, of b) deze man moet aangifte gaan doen.

Verder: leeftijdsdiscriminatie zuigt, Fergie is chill en soms zitten tieten vol melk – deal with it.