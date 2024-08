Zo zorg je ervoor dat je festivalbezoek net wat klimaatvriendelijker wordt

Wil je weten hoe klimaat(on)vriendelijk jouw festivalbezoek is? Doe hier de quiz.

Newsflash! Festivals zijn niet bepaald een feest voor de planeet. Denk maar eens aan de elektriciteit die nodig is voor al die lichteffecten en windtunnels bij een megaset van Beyoncé, of de duizenden kilometers die dj’s vliegen om een uurtje te draaien in de technotent. Eigenlijk zijn festivals een soort mini-steden die voor een paar dagen ergens in een recreatiegebied uit de grond worden gestampt, en grotendeels draaien op dieselgeneratoren en wegwerpplastic.

Videos by VICE

Lowlands zocht vorig jaar uit wat er tijdens hun driedaagse festival verbruikt wordt: dat was 130.000 liter diesel, 4.000 liter benzine en 10 miljoen liter water. Ook produceerde het festival rond de 500 ton afval. Alle Nederlandse festivals samen zijn goed voor 50.000 ton afval per jaar.

Veel festivals zijn al bezig met maatregelen om klimaatvriendelijker te worden. Zo hebben de organisaties van onder andere Open Air, DGTL, Extrema Outdoor, ITGWO, Mysteryland en Zwarte Cross een zogenaamde Green Deal Afvalvrije Festivals gesloten, waarmee ze beloven minder afval te gaan produceren en meer te recyclen. Toch zijn er ook dingen die jij, klimaatbewuste festivalbezoeker, zelf kunt doen om de boel net wat minder belastend te maken voor de planeet. Dit bijvoorbeeld:

Pak de trein

Foto door Emil Pabon voor VICE

De eenvoudigste manier om je festivalbezoek wat milieuvriendelijker te maken, is door gewoon de trein te pakken. Die rijdt immers toch! Scheelt meteen weer een chagrijnige festivalgenoot die niet de BOB hoeft te zijn. Zo’n beetje elk Nederlands festival is prima te doen met het openbaar vervoer, en meestal is er een pendelbus die je komt oppikken van het station. Oké, de kans is groot dat je op de terugreis in een overvolle bus zit die naar drugsscheetjes ruikt, maar dat neem je maar gewoon voor lief. Oh, en als het festival in de buurt is, kun je natuurlijk gewoon op de fiets.



Ook als je naar een festival in het buitenland gaat, loont het de moeite om niet blindelings een vliegticket te boeken. Je kan bijvoorbeeld voor 190 euro naar Sziget met een speciale festivaltrein. Dat is wel wat duurder dan een vliegtuig, maar ook veel gezelliger, want je kunt een beetje rondlopen en net doen alsof het festival al begonnen is. Dat het op de koop toe beter is voor het milieu, is dan eigenlijk alleen nog een leuk extraatje.

Wil je toch per se met de auto of het vliegtuig? Probeer dan te carpoolen, of doneer aan een goed doel dat bijvoorbeeld inheemse bossen rehabiliteert. Op websites als greentripper.org kan je uitrekenen hoeveel je moet doneren om je uitstoot te compenseren.

Laat die glitter thuis

Foto door Jake Lewis voor VICE

Glitter wordt vaak gemaakt van piepkleine stukjes plastic. Het duurt letterlijk een half millennium voordat plastic is afgebroken, dus je kunt je afvragen of dat opweegt tegen die paar uurtjes dat je je verlepte tronie weet te verhullen met glinsterend afval.



Bovendien komen die stukjes microplastic overal terecht, en dus ook in de oceaan. Volgens een recent rapport zullen de oceanen in 2050 meer plastic bevatten dan vis. Stel je voor dat je een portie kibbeling bestelt, en vervolgens alleen een plastic bakje met wat remouladesaus krijgt.

Ook de eenhoorn-onesie die je speciaal hebt besteld op alibaba.com is niet de meest duurzame manier om te laten zien dat je een feestvlinder bent. Elk jaar is er zo’n 240 miljoen kilo textielafval in Nederland, waarvan 130 miljoen in het restafval terecht komt. Zo’n dertig procent van die kleding wordt ongedragen weggegooid. Er wordt ook ontzettend veel water verbruikt om katoen te produceren – in China verbruiken ze jaarlijks zo’n 120 triljoen liter water voor de katoenproductie (dat is een getal met achttien nullen).

Als je per se iets ludieks aan wil trekken, heb je heus nog wel een funshirt ergens in je kast liggen. We kennen jou.

Fuck wegwerpplastic

Van alle plastic wegwerpbekers die op festivals worden gebruikt, wordt 99 procent niet gerecycled. Dat betekent dat er voor elke lauwwarme rum-cola die je wegtikt een nieuwe plastic beker nodig is. De makkelijkste manier om daar wat aan te doen, is om je eigen herbruikbare beker mee te nemen. Als je bang bent dat die kalende kleerkast van de security je vierkant uitlacht als jij met je eigen beker aan komt zetten, probeer dan op z’n minst hetzelfde glas een paar keer te gebruiken door het telkens weer mee te nemen naar de bar.

Sommige festivals werken al met statiegeldsystemen, of proberen het afval gescheiden te verzamelen zodat er nog wél wat hergebruikt kan worden. Gooi je glas niet op de grond of naar de dichtstbijzijnde rapper (heeft niks met het milieu te maken, is gewoon ongezellig), maar in de prullenbak. Je bent tenslotte opgevoed, zullen we maar zeggen.

Tenzij je van suiker bent, kun je ook best die wegwerpponcho laten voor wat-ie is. Als het echt hard regent, moet je maar gewoon ergens een tent in.

Sla het vlees een keertje over

Foto door Chris Bethell voor VICE

Als je na zes bier de hongerbibbers door je beschonken lijf voelt gieren, is de verleiding groot om een xxl baconburger à acht muntjes te gaan halen. Stel dat je dat niet doet, dan mag je jezelf een of twee schouderklopjes geven: de productie van één hamburger kost 1.540 liter water en zorgt voor de uitstoot van 1,8 kilo broeikasgassen.



Als je echt geen vegan curry lust, haal dan een patatje. Dat is naast erg lekker ook beter voor het milieu, want aardappelen hebben een relatief lage klimaatvoetafdruk.

Kap met die babydoekjes

Babydoekjes – het woord zegt het eigenlijk al – zijn voor baby’s. Babydoekjes verstoppen het riool, belanden in rivieren, en bevatten vaak ook nog eens plastic en andere nare troep.

Stel jezelf daarom de volgende vraag: ben ik een baby? Het antwoord is waarschijnlijk: nee. Als je ‘s ochtends wakker wordt en het katerzweet walmt uit al je poriën, kun je beter gewoon in de rij gaan staan voor de douche. Of omarm je innerlijke crust en besluit dat hygiëne een illusie is. Weet je wat? Neem een washandje mee en maak dat een beetje nat. Desnoods met spuug – je bent op een festival, niet bij je schoonfamilie.

Helaas! Drugs zijn slecht voor het milieu

Heerlijk hoor, zo’n snuif, maar er wordt wel jaarlijks 300 duizend hectare Colombiaans regenwoud voor gekapt. Voor elke kilo mdma, produceert een drugslab zo’n 6 tot 10 kilo chemisch afval, dat meestal gewoon ergens in de natuur wordt gedumpt.



Lachgas is ook al geen pretje voor het milieu: naast de metalen patronen en alle ballonnen die overal rondslingeren, is lachgas ook nog eens een broeikasgas én slecht voor de ozonlaag. Er wordt geschat dat het recreatief gebruik van lachgas in Nederland net zo slecht is voor het klimaat als 1 miljoen vliegretourtjes van Amsterdam naar Berlijn.

Als je echt niet leuk kunt doen zonder geestverruimende middelen (wat op zich geen schande is), rook dan wiet, of gebruik wat truffels. Dat heeft een veel lagere klimaatimpact.

Pak die tent weer in

Het is maandagochtend, het festival is afgelopen, je hebt een smerige kater, en zelfs na drie YouTube-tutorials sta je nog te worstelen met je opgooitent. Dan is de verleiding natuurlijk groot om ‘m lekker te laten liggen. Er wordt geschat dat er jaarlijks alleen al in het Verenigd Koninkrijk zo’n 250 duizend tenten worden achtergelaten op festivals – en die belanden vaak op de vuilnisbelt. Een gemiddelde tent weegt 3,5 kilo en bestaat grotendeels uit plastic. Dat is vergelijkbaar met 8,750 rietjes of 250 plastic bekers. Als je je tent laat liggen, heeft dat dus ongeveer dezelfde impact als bijna 9000 rietjes over een grasveld strooien.

Als je genoeg zelfkennis hebt om van tevoren al te weten dat je na een vol weekend gassen geen zin meer gaat hebben om een tent op te vouwen, koop dan een kartonnen recyclebare tent. Die zijn nog waterdicht ook.

Als jij van festivals houdt en soms kleren draagt hebben we iets voor jou. Koop de VICE X FRESHCOTTON festivalcollectie hier.