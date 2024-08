Van paradijs naar de hel: Deze festivalgangers zitten vast op een eiland

Op 15 maart werd het Tribal Gathering Festival in Panama onder quarantaine geplaatst door de COVID-19 pandemie. Er zitten nog steeds zo’n 40 mensen vast, in een jungle bij een strand. Niet al te lang geleden leek deze plek het paradijs op aarde – ondertussen is dat allesbehalve zo.

Eind april werd bekend dat Panama al het vliegverkeer minstens nog een maand zou annuleren, waardoor de festivalgangers er nog langer zullen blijven vastzitten. Nadat zowat alle festivals in België en de wereld werden geannuleerd of werden uitgesteld naar een latere datum, is Tribal Gathering nu het allerlaatste festival ter wereld.

Videos by VICE

Zullen de achterblijvers er het beste van proberen maken, daar op dat eiland in Panama? Of gaat dit eindigen zoals Fyre Festival, of nog erger: zoals de films Lord of the Flies of The Beach? Deze video laat je zien wat er gebeurt wanneer een muziekfestival in het midden van een jungle in lockdown geplaatst wordt.

Krijg elke week een mail met onze 10 beste verhalen en fotoreeksen.

Volg VICE België ook op Instagram: