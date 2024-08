Foto’s van de vreemdste festivals in Noord-Frankrijk

Als je aan Noord-Frankrijk denkt, denk je misschien aan D-Day, migranten die vastzitten in Calais en slecht weer. Maar stereotypes vertellen altijd maar een klein deel van het verhaal, en deze regio heeft veel meer in zijn mars dan dat.

Fotograaf Romain Ruiz snapt dit. Tussen 2017 en 2020 reisde hij door Noord-Frankrijk, een gebied dat vooral bekend staat om industrie en mijnbouw, in een poging de verborgen schatten van de regio vast te leggen. Ruiz is zelf geboren in een kleine stad in Noord-Frankrijk. Hoewel hij al jong naar de Franse Champagnestreek verhuisde, keerde regelmatig terug naar het noorden voor familiebezoek. De korte tijd die hij daar doorbracht is hem altijd bijgebleven, vandaar dat hij de streek wil herontdekken.

De vriendelijke reus van Douai.

Ruiz begon foto’s te maken van lokale festivals die waarschijnlijk niet in een doorsnee toeristengids terechtkomen. Met behulp van facebookpagina’s over de regio en toevallige tips stelde hij een kalender samen van middeleeuwse festivals, kermissen en andere evenementen die de volkstradities van de regio vieren.

Bijvoorbeeld het historische Houten Lepel-feest in Comines, twee afzonderlijke stadjes met dezelfde naam aan weerszijden van de Frans-Belgische grens. Sinds 1884 komen mensen hier één keer per jaar samen om houten lepels te vangen die tijdens een optocht in de lucht worden gegooid, ter herdenking van een legendarische lokale edelman die ooit uit gevangenschap werd bevrijd met behulp van een houten lepel.