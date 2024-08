Fetter is een gekke cyborg in haar nieuwe video voor ‘The Wreckage’

In haar nieuwe video voor The Wreckage is Fetter een cyborg die rondloopt in een post-apocalyptisch landschap dat er gezien de omstandigheden nog best oké uitziet. Je moet alleen de handen van overleden wezens die uit het glinsterende zand steken eventjes wegdenken. De glitchy noise-pop van het nummer lijkt te zijn gemaakt met de mechanische geluiden die de ledematen van de cyborg maken terwijl ze allerlei overblijfselen van verloren leven tegenkomt. Haar stem, daarentegen, is dromerig en menselijk – verdrietig om wat ze verloren heeft en tegelijkertijd blij met alle nieuwe kansen die nu zijn ontstaan.

De video werd geproduceerd door de Russische filmmaakster Lyuba Matyunina en de track werd geproduceerd in samenwerking met Elsa Grelot. Het resultaat zie je hierboven.