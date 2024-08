De artiesten die je dringend moet zien op de online editie van Fifty Lab

Omdat de lockdown deze zomer roet in het eten kwam gooien in al onze festivalplannen, bleef Fifty Lab niet bij de pakken zitten en besloot ze de tweede editie van hun festival toch te organiseren.

Vorig jaar had Fifty Lab een tweedaags festival bedacht in vijf Brusselse zalen waarvan de line-up door twintig festivals was samengesteld. Dit jaar hebben ze zich moeten aanpassen, dus uiteraard vindt het online plaats; en voor de line-up zal het 100% Belgisch zijn, wat echt vet is.

Op 20 november worden twaalf showcases uitgezonden op de website van Fifty Lab, waar je vanuit je zetel van kunt genieten’. Twaalf is veel, dus we hebben een selectie voor jullie gemaakt.ction.

David Numwami

Photo : Mathieu Teissier

Je hebt hem misschien gezien op i-D, misschien op het podium toen je dat nog kon. Of misschien heb je er gewoon nog nooit van gehoord, wat een schande zou zijn gezien het licht en de frisheid die David Numwami zou kunnen brengen aan je afspeellijst die triest en saai is geworden sinds de aankondiging van de tweede lockdown.

Hou je goed: het feit dat deze periode totaal lam is, betekent niet dat alles om je heen ook lam hoeft te zijn. Sommige muziek maakt dat je jezelf een kogel door de kop wilt schieten ; de muziek van deze multi-instrumentalist zal bewijzen dat ja, we kunnen praten over een niet gemakkelijke realiteit met zelfspot, lichtheid en zonder volledig lame te zijn.

Iliona

Photo : Roxane Diamand

Wat voor een beter mens zouden we zijn geweest als we andere beslissingen in ons leven hadden genomen? In een ander leven zouden we ervan gedroomd hebben de piano te hebben geleerd en het voldoende onder de knie te hebben om over een zoete melodie te zingen die zo melancholisch is dat hij alleen maar universeel kan zijn. In een ander leven hadden we eigenlijk graag Iliona willen zijn.

Je hebt haar misschien als backup zien performen voor Ana Diaz, maar dit jaar geeft ze het beste van zichzelf solo.

Dolly Bing Bing

Als mensen je vragen: “Wat doe je voor de kost? ” je geeft een timide antwoord op wat je acht uur per dag doet, en dat is het dan. Dolly Bing Bing antwoordt dat ze een dokter in de filosofie is, een danseres, een moeder, een beeldhouwer en een zangeres… De eerste ontmoeting moet nogal awkward geweest zijn. Maar echt, het is oké, ze is aardig. We hebben haar al aan je voorgesteld in dit interview.

Reinel Bakole

Reinel Bakole zette zijn eerste stappen op het podium dankzij de klassieke en hedendaagse dans. Vandaag de dag maakt ze ook gebruik van haar stembanden. Ze werd ontdekt tijdens de laatste IRL versie van FiftyFifty Session in de Ancienne Belgique, en ze heeft zich duidelijk bewezen.

Als we een etiket op haar muziekgenre zouden moeten plakken, zouden we het waarschijnlijk over Afro-soul hebben, maar aangezien niemand ons daartoe dwingt, zullen we gewoon zeggen dat Reinel Bakole via haar muziek haar behoefte uitdrukt om haar plaats in deze maatschappij te op te eisen. Een strijd die ons aanspreekt.

Rachel Sassi & Victor De Roo

Victor De Roo (photo : Jente Waerzeggers)

Als je het soort persoon bent dat in platenwinkels rondhangt, ben je Victor De Roo misschien tegengekomen in 72 Records, in de Zuidstraat in Brussel. Naast graver/DJ is hij ook muzikant, in het rock- en electrogenre. Rachel Sassi is eigenlijk meer een dichter. Samen zullen zij voor het eerst hun nieuwe project presenteren dat begin 2021 zal worden uitgebracht. Eigenlijk heeft Rachel haar gedichten gecombineerd met Victor’s sounds… Benieuwd naar deze combo.

MEYY

Een speciale shout out naar MEYY die we vorig jaar mochten uitnodigen voor de VICE Party. Toen we je nog konden uitnodigen om met ons te feesten…

We wensen je een goed festival!

