Zes artiesten die je dringend moet zien op FiftyFifty Lab in Brussel

Het festivalseizoen mag dan wel voorbij zijn, maar dat wil niet zeggen dat we bij de pakken moeten blijven zitten. FiftyFifty Lab is een nieuw festival in Brussel dat samenwerkt met de selectors van 20 van de beste festivals uit heel Europa, zoals Dekmantel, Primavera en Dour, om in Brussel een showcasefestival op poten te zetten.

Het ‘Smart Curation Music Festival’, zoals FiftyFifty Lab zichzelf noemt, vindt op 7 en 8 november plaats op zes locaties in hartje Brussel (namelijk Ancienne Belgique, La Madeleine, Bonnefooi, Archiduc, FFORMATT, en C12 voor de afterparty). Met één ticket krijg je meteen toegang tot alle locaties.

De line-up van FiftyFifty Lab staat vol supergetalenteerde toekomstige headliners, die jij dus nu al kunt gaan zien. Om je keuzestress wat te beperken, tippen we je zes artiesten die je volgens ons absoluut niet mag missen. Indien je Martha Da’ro, Miss Angel en Ana Diaz trouwens nog niet live zag, krijg je van ons een welgemeende ‘foei’ en een warme aanbeveling dat dringend in te halen. Zij staan eveneens op het programma, maar naar de volgende namen kijken we ook uit:

Mocht tijdreizen mogelijk zijn, dan waren we helemaal overtuigd dat dit trio uit Frankrijk niet van onze tijd is. Dat tijdreizen zouden ze dan hoogstwaarschijnlijk doen op een futuristisch piratenschip, want dat is volgens hoe de drie bandleden hun muziek zien: als een ‘piratenavontuur’. Niet gek als je beseft dat Nyokō Bokbaë ‘in hetzelfde schuitje zitten’ betekent in het Wolof.



i-D noemde hen de échte winnaars van de ‘Victoires de la Musique’, het Franse equivalent van de Grammy Awards, en we zouden het daar niet sterker mee eens kunnen zijn. In hun teksten wisselen ze soepel tussen Wolof, Engels en Frans, en qua sound brengen ze een eclectische mix van Amerikaanse pop en Britse broken beats die zich duidelijk ook liet inspireren door Nigeriaanse afrobeat.

Susobrino (BE, uitgenodigd door FiftyFifty Lab)

Susobrino is een Belgisch-Boliviaanse producer en instrumentenverzamelaar die de eeuwenoude sounds van zijn roots wil doorgronden en combineren met hedendaagse elektronica. Zijn debuut-EP, ‘Mapajo’ kwam tot stand met geluiden uit field recordings die hij opnam tijdens een reis naar Bolivia. Susobrino AKA Suso Perez beheerst niet alleen Latijns-Amerikaanse muziek, maar slaagt er ook in om het te verwerken in beats van formaat.

Daarvoor gebruikt hij traditionele instrumenten als de quena en de charango, zoals in zijn album ‘La Hoja De Eucalipto’ dat net uitgekomen is op het Portugese label XXIII, en een ietwat energiekere en agressieve kant van Susobrino naar boven brengt. Na het winnen van de Champion Sound Beat Battle (voor de tweede keer) staat hij op de radar van Lefto en Red Bull Elektropedia als een van de meest belovende Belgische artiesten.

Pongo (PT, uitgenodigd door Paléo)

Pongo staat garant voor een sensationele stem en een hypnotiserende beat die Kuduro als geen ander belichaamt, door haar Angolese roots te mengen met EDM, Bass Music, dancehall en melodieuze pop. Haar stem, die tegelijkertijd krachtig en ritmisch maar ook breekbaar en gevoelig is, neemt je mee in haar wereld, op de grens van dance en saudade.

De Angolese vluchtte als kind naar Portugal en groeide op in de buitenwijken van Lissabon, waar ze al snel in het nachtleven werd opgepikt door de crew van Buraka Som Sistema. Pongo was de stem achter hun hitsingle “Kalemba (Wegue Wegue)“, maar op FiftyFifty Lab zal ze laten zien dat ze nog veel meer in haar mars heeft.

KRANKk (BE, uitgenodigd door FiftyFifty Lab)

KRANKk is een Belgische band die regelmatig samenwerkt met getalenteerde lokale hiphopartiesten zoals MissAngel, Blu Samu en DVTCH NORRIS. De muziek van het Antwerpse drietal, met op de drums Thomas Geysen, op de keys Aram Abgaryan en op gitaar Willem Heylen, heeft een donkere en agressieve klank en is geïnspireerd door UK Garage, Grime en Bass Music. KRANKk vermengt het beste van de hiphopscene met apocalyptische electrobeats.

Binnenkort zou hun eerste album moeten verschijnen, maar ze laten ons nog even in spanning afwachten op de releasedatum en de naam van het album. Ze houden ons voorlopig zoet met de leadsingle ‘Crazy‘ waarvoor ze David Ngyah wisten strikken, een van de meest beloftevolle blueszangers van België. Hij zingt in de track over de constante druk die artiesten voelen om muziek uit te brengen. Maar juist door samen te werken met verschillende artiesten, weet KRANKk niet aan die druk te zwichten.



Janet Jackson die Erykah Badu covert, zo klinkt Erika de Casier ongeveer. Erika laat zich inspireren door G-Funk beats die overgaan in old school R’n’B hooks. Het is een herinterpretatie van herkenbare sounds, maar ze slaagt er toch in om ze heel fris en vernieuwend te laten klinken.

Momenteel is Copenhagen haar thuishaven, waar ze haar songs al fietsend zingt en produceert, zoals te zien in haar videoclip ‘Do My Thing’, een eigen interpretatie van een klassieke rap video. Maar als kind verhuisde ze vaak: ze woonde in Portugal, Denemarken en de VS, maar haar achternaam verraadt haar Belgisch-Kaapverdische roots. Wat zou ze eigenlijk van Manneke Pis vinden?



Glauque (BE, uitgenodigd door FiftyFifty Lab)

‘Glauque’ is Frans voor zeegroen, maar het woord kan ook figuurlijk gebruikt worden om iets sombers te beschrijven. De muziek van Glauque is dan ook even open voor interprestatie als hun naam. Ze combineren rap met elektronische muziek en slagen er toch in om onder geen van beide genres te vallen. Op het podium zul je bij hen geen dj of MC bespeuren, wel twee zangers en drie muzikanten.

Glauque creëert poëtische gemoedstoestanden waarvan je niet wist dat je ze in je had. Ze wonnen de tweede prijs tijdens Concours Circuit, een prijs voor alternatieve Waalse en Brusselse bands, een soort Franstalige Humo’s Rock Rally. Daarmee wonnen ze geld, opnametijd en een volle concertagenda, en ondertussen vonden ze nog tijd om gezellig door Canada te touren. De kans dat je hen ooit nog in zo’n intieme setting te zien krijgt is klein, dus grijp je kans voordat het te laat is.



