Filipijnse noedels met XO-saus

Aantal: 4

Voorbereidingstijd: 15 minuten

Totaal: 45 minuten

Benodigdheden

Voor de saus:

125 ml druivenpitolie

4 knoflookteentjes, fijngehakt

1 grote sjalot, fijngesnipperd

1 stuk gember (2,5 centimeter), geschild en fijngehakt

60 gram pancetta

1 Chinese worst (lap cheong, haal je bij de toko), in kleine blokjes

22 gram kruidge bagoong (een garnalenpasta die je bij de toko koopt)

5 gram gemalen anatto-poeder (koop je bij de toko)

Voor de ingelegde pepers:

125 ml rijstwijnazijn

50 gram kristalsuiker

14 gram zout

2 fresno’s of jalapeños, in dunne ringen

Om erbij te serveren:

4 stengels palmkool (cavolo nero), de stelen verwijderd en in hapbare stukjes gescheurd

475 grams pancit-noedels (zou je kunnen vervangen voor yakisoba-noedels of chow mein-noedels)

240 ml XO-saus

ingelegde pepers

19 gram cavolo nero

14 gram gefrituurde sjalotjes

2 bosuitjes, in dunne ringen

Bereidingswijze

1. Begin met de XO-saus: verhit de olie in een grote koekenpan op laag vuur. Voeg de knoflook, sjalot en gember toe en bak in 3 minuten zacht. Voeg het spek en de worst toe en bak het vlees uit in zo’n 20 minuten. Voeg de bagoong toe, dek de pan af en laat 10 minuten zachtjes bakken. Roer wel af en toe even door de pan. Roer de anatto er doorheen en laat nog een paar minuten afgedekt bakken. Roer ook nu af en toe door de pan. Deze saus kun je al een paar dagen van te voren maken trouwens.

2. De pepers: breng de rijstwijnazijn, suiker, zout en 125 ml water aan de kook in een klein sauspannetje. Haal de pan van het vuur en roer de pepers erdoor. Laat afkoelen tot kamertemperatuur en zet het mengsel in de koelkast tot je gaat eten. De pepers zijn ook het lekkerst als je ze een paar dagen van te voren maakt.

3. De noedels: breng een grote pan met gezouten water aan de kook. Voeg de noedels en de kool toe, kook 1 minuut en giet af (of de verpakking van je noedels moet een langere kooktijd aangeven, voeg dan de kool op het laatste moment toe, anders verandert het in snot). Doe de noedels in een grote kom samen met de XO-saus en hussel voorzichtig met schone handen door elkaar, zodat elke noedels is bedekt met een laagje saus. Serveer in een grote kom met de bosui, gefrituurde uitjes, en de ingelegde pepers. Giet er nog wat van pepervocht over om het gerecht pittiger te maken en het wat zuur mee te geven.