Filmen op een festival: je doet het fout

Bij recente opgravingen rond Biddinghuizen deden archeologen een schokkende ontdekking. Vroeger, in het openklaptelefoontijdperk, filmde de mensheid niet de hele tijd alles op festivals, zo bleek. Absurd natuurlijk, en tegenwoordig volstrekt ondenkbaar. Hoe lieten onze voorouders op deze prehistorische festivals in godsnaam weten dat ze een interessanter leven leidden dan hun vrienden thuis?

Gelukkig zijn festivals en filmen met je telefoon door de jaren heen versmolten tot één solide blok zelfverheerlijking. Maar welke prijs betaal je hier eigenlijk voor?

Want iedereen haat het als iemand staat te filmen, maar doet het zelf ook. Soms is het kut omdat je gefilmd wordt terwijl je dronken bent, soms is het kut omdat je dronken bent terwijl je probeert te filmen, en altijd is het kut voor de mensen die uiteindelijk naar die troep moeten kijken. Of wil je zeggen dat je al die wazige, donkere beelden van een dj maakt om zelf later nog eens lekker na te genieten? Als dat het geval is: recht zo die gaat, puur mens! Maar als je, zoals de meeste mensen, vooral filmt om anderen te laten zien hoe zinderend jouw leven is, lees dan verder. Want laten we eerlijk zijn, het gros van jouw video’s is niet om aan te gluren. Hier zijn wat punten waarmee je jouw festivaldocumentatie naar ongekende hoogtes kunt tillen.

Sorry trouwens, je vraagt je nu natuurlijk volledig terecht af wie ik ben om jou je op je gebreken te wijzen. Rustig maar, want ik ben het: Abelmanbroer. Vlogger? Presentator? Rapchamp? Juist, die. De gevierde beeldschermpersoonlijkheid. Ik weet shit van filmen. Dus ontspan je frontale kwab en vertrouw me blind terwijl ik je, uit zuiver eigenbelang, meeneem door een aantal punten die jouw festivaldocumentatie naar een nieuw level gaan tillen.

Weet wat níet te filmen

Ik spreek voor iedereen met een simkaart als ik zeg dat we nooit meer een filmpje van een optreden willen streamen dat je achterin een zaal gefilmd hebt. We balanceren hier telefoonabonnementen met beperkte MB-bundels en jij boort ons ongevraagd loze bytes door de neus met die bende. Je weet dat ze tegenwoordig met dure vliegende kraancamera’s alles vastleggen, toch? En zelfs als ze dat niet doen, staan er vooraan het podium vast mensen met dezelfde telefoon en identieke, zo niet betere, filmskills dan jij.

Niet dat we überhaupt amateur-concertopnames hoeven te zien, trouwens. Anders dan bij amateurporno, waarbij het amateur-aspect een opwindend gevoel van authenticiteit oproept, is dat bij concertopnames vooral een gevoel van ‘veel liever naar een professionele opname willen kijken’.

Weet wat wél te filmen

Hey, weet je wát leuk is? Ellende. Ellende is de esoterische reden dat we allemaal op social media zitten. Tuurlijk, we liken je het walhalla in wanneer je bent geslaagd voor je rijexamen of als je wenkies on fleek zijn, maar dat doen we alleen maar zodat we optimaal kunnen genieten als je een keer goed op je snuitert gaat. Niets persoonlijks, we hebben dat helaas gewoon nodig om ons beter te voelen over onszelf.

En wat is nou een betere plek om ons wat van je kwaliteit-ellende te gunnen dan vanaf de dorre vlaktes van een festivalterrein? Ik wil de ziel van Melvin weggezogen zien worden in een naargeestige K-hole. Ik wil Amir vloekend zijn bleke hoofd uit een modderige tent zien steken. Ik wil de waardigheid van Evelien zien biggelen over haar wangen, na een theatrale hijs pure silva haze. Ik wil zien hoe een geïrriteerde EHBO’er genoodzaakt is om de nagel van de gekneusde teen van Ruurd te trekken.

Re: het filmen van mensen die filmen

Er staat iemand een optreden te filmen. Jij vindt dat dom en als ludieke reactie film jij de persoon die staat te filmen. Iemand die nóg ludieker is dan jij vindt jou weer dom en filmt jou terwijl jij dus die ander staat te filmen, ad infinitum. De grote vraag hier is natuurlijk: bij de hoeveelste persoon is dit weer zo meta dat het grappig is? Strikvraag, want na een nauwkeurige berekening van het VICE Post Ironische Meta Centrum voor Grappen & Grollen blijkt dat het pas weer grappig is als ik, een beschouwende kracht búiten het festivalterrein, er een bijdehand stukje over typ.

Weet wanneer niet te flitsen

Een kort gedachte-experiment van natuurkundige aard. Heb je weleens met een laserpen op de maan geschenen? Oké top, probeer de conclusies van dat experiment nu eens over te hevelen naar de flits van je telefoon en een podium zo’n honderd meter in de verte.

Weet wanneer wel te flitsen

In ander mindblowing licht-nieuws: in het donker zie je niks, en de camera van je telefoon ook niet. In de zaal van het natuurkundevraagstuk hierboven ben je dus verloren. Maar als het onderwerp dat je wil filmen dichtbij staat – laten we zeggen: Jeffrey die tegen zijn eigen tent aan pist – kun je er gewoon lekker hard op inflitsen. Gek genoeg maken veel mensen vanuit een misplaatst cinematografisch purisme, of een razende dronk, juist in deze situatie vaak de keuze om dat niet te doen. Stop daar nou eens mee. Bespaar jezelf en je veertien volgers die filmpjes waarin er alleen wat wazige lichtvlekken bewegen terwijl er overstuurde muziek te horen is. Het verhaal erbij is waarschijnlijk beter dan het filmpje. “Hier deed Jeffrey een backflip in de 24-uurs tent!” Sorry Lisa, ik heb geen nightvision- ogen dus ik zie er helaas geen flikker van!

Hou je telefoon recht

Met de opkomst van mobiele platformen als Snapchat en IGTV, heeft verticale film zich een plek weten te bemachtigen in de filmindustrie. Steeds meer filmmakers en liefhebbers onderzoeken de mogelijkheden van het formaat. Er is inmiddels zelfs een heus Vertical Film Festival ontsproten. De uitdaging is natuurlijk om na te denken over hoe verticaal beeld iets toe kan voegen aan het verhaal dat je als maker probeert te vertellen.

Iemand die daar allemaal superveel schijt aan lijkt te hebben ben jij. Je filmpjes beginnen horizontaal en verspringen op verticaal wanneer het jou uitkomt. Ik, de kijker, zit vervolgens mijn hoofd of telefoon drie keer negentig graden te draaien, alsof ik naar een VR-filmpje zit te kijken waarin alles ontbreekt wat leuk is aan VR.

Dans niet als je filmt

Sommige horrorfilms zijn extra eng omdat de camera een beetje wiebelt en zich soms zelfs angstig verstopt wanneer een acteur richting de lens kijkt. Het geeft je als kijker het ongemakkelijke gevoel dat er nog iets of iemand meekijkt. Bij sommige porno haalt datzelfde idee je juist úit het verhaal, en denk je: huh, maar wie filmt er dan? Bij filmpjes van dansende mensen op een festival zorgt het dan weer voor een gevoel van medelijden met de sukkel die staat te filmen terwijl al zijn vrienden de tijd van hun levens lijken te hebben. Gek hè, hoe dat werkt?

Andersom is ook niemand gebaat bij filmpjes waarbij het beeld alle kanten op zwiept omdat jij zelf lekker staat te fistpumpen. Concluderend kunnen we stellen dat de combinatie dans en film simpelweg net zo slecht werkt als haring en kaasfondue.

Gebruik film niet als ludiek communicatiemiddel

Ik: sta straalbezopen tot mijn knieën in de modder om het verlies van al mijn vrienden te rouwen terwijl ik jou probeer te appen in de hoop op jullie locatie.

Jij: stuurt mij een filmpje terug van al mijn vrienden verenigd in een gezellige edoch onidentificeerbare festivaltent waarop weer een radiostilte van een uur volgt. Niet cool. Je locatie delen of gewoon in woorden vertellen waar je bent zegt meer dan duizend filmpjes.

Fuck mij

Ondanks alles wat je objectief gezien fout doet, zijn er vast een paar mensen die genieten van je blurry beelden van Maroon 5. Je moeder vindt het vast heel leuk om te zien dat je het naar je zin hebt. Je dierbaarste vrienden snappen waarschijnlijk direct de verwijzing naar een of andere dooie inside-grap als ze dat filmpje zien waarin je een dom hoedje draagt en met een Duits accent iets racistisch zegt. Ga dus vooral door met wat je denkt dat goed is, maar doe ons allemaal een lol en probeer al die troep die je filmt binnen een besloten whatsappgroep te houden, of direct naar je moeder te sturen.

