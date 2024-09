Filmische foto’s van onalledaagse taferelen

Freelance fotograaf Erikjan Koopmans studeerde in december af aan de Fotoacademie in Amsterdam. Hij schiet nogal vervreemdende beelden, die hij van tevoren tot in het kleinste detail heeft uitgedacht, en die zijn visie laten zien op de individualisering van de hedendaagse mens.

Een deel van de foto’s hieronder komt uit zijn eindproject, dat de titel Inbetween Reality had, en waarin hij speelt met de verwachtingen die we hebben van het leven, onszelf, en de mensen om ons heen.

Alle foto’s door Erikjan Koopmans