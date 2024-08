Grilltiener ontslagen om een filmpje waarin hij een rat lekker krokant bakt

Op Hawaï worden twee officiële talen gesproken: Hawaïaans en Engels. Naar schatting spreken nog ongeveer 18.000 inwoners op de eilandengroep in de Stille Oceaan deze melodische taal die gebruikmaakt van maar acht medeklinkers en vijf klinkers. Als je je er nou echt in zou willen verdiepen, kun je Hawaïaans tegenwoordig ook met taalapp Duolingo leren (om na een paar dagen weer te kappen met je goede voornemen). Dan kun je eindelijk eens wat meer bazelen dan ‘aloha’.

Het woord hoopailua bijvoorbeeld, wat gebruikt kan worden als een zelfstandig naamwoord (‘iets walgelijks’) en als werkwoord (‘laten walgen; ergens een enorme afkeer van hebben’) en beide betekenissen zijn bruikbaar om een Snapchat-filmpje wat opgenomen werd in een fastfoodzaak in Honolulu te omschrijven. Afgelopen week sloot het filiaal van Teddy’s Bigger Burgers in Mapunapuna tijdelijk zijn deuren, nadat een van de jeugdige koks een filmpje had gedeeld waarin hij een rat op de grillplaat van een krokant korstje voorzag.

https://twitter.com/HawaiiKidBranz/status/1065466446082277376

“Ik denk dat het tijd is om ontslag te nemen bij Teddy’s,” is het bijschrift van het filmpje, maar die beslissing heeft de manager van de grilltieners al voor ze gemaakt: de twee hoofdpersonen uit video werden allebei ontslagen. Het restaurant sloot ook voor een paar dagen voor een grondige schoonmaak. Ook werden de grillplaat en al het keukengerei vervangen.

“We zijn geschokt dat een voormalig werknemer zich op deze manier kon gedragen en zo’n video zou maken. We zijn de authenticiteit van de beelden op dit moment aan het onderzoeken,” zei Richard Stula, de eigenaar van Teddy’s, tegen Hawaii News Now. Het restaurant overweegt ook om juridische stappen te ondernemen tegen de tieners. Veel succes met dit aan jullie ouders uitleggen, vrienden.

Stula zei dat een team van het hoofdkantoor van Teddy’s naar het restaurant gestuurd zou worden om, een inspectie uit te voeren voor het restaurant weer open kan. Het Hawaïaanse Ministerie van Volksgezondheid zegt ook een onderzoek uit te gaan voeren, maar ook dat ze de oplossingsgerichte en proactieve instelling om meteen het restaurant te sluiten en de grillplaat te ont-ratten waarderen.

MUNCHIES heeft Teddy’s gevraagd om een reactie en om de resultaten van het interne onderzoek in te zien, maar nog geen reactie ontvangen. Hoopailua, dat kun je wel zeggen, ja.