Het eerste jaar van onze podcast De Wereld van VICE Sports zit erop. We sluiten het jaar af met een dubbeldikke aflevering, waarin gasten uit het afgelopen jaar aan het woord komen. We bellen negen van hen op, om erachter te komen hoe het sindsdien met ze is gegaan. Van Hooligan Wesley tot Leandro Fernandes, en van Harry NAC tot Gibril Sankoh. De aflevering is hier te luisteren bij Apple of hieronder op Spotify: