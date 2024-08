Dansen, debatteren en skaten in de hitte: dit was Fire Is Gold

Afgelopen zaterdag stond VICE op Fire Is Gold. Niet alleen om te dansen op Blu Samu of om te moshen tijdens het optreden van Zwangere Guy. We waren er vooral om met jullie over twee heel belangrijke onderwerpen te praten: diversiteit in de Belgische creatieve sector en drugsgebruik op festivals en tijdens het uitgaan.

Het was warm op het Antwerpse Linkeroever. Snikheet zelfs. Maar toch waren jullie talrijk aanwezig op onze VICE stage om jullie waardevolle meningen, ervaringen en verhalen met ons te delen – bedankt.

Nick Coutsier, Jon Tyler en Black Mamba.

Voor onze eerste talk over diversiteit spraken we met DJ Black Mamba, danser en choreograaf Nicolas Coutsier en Jon Tyler (29), een van de organisatoren van Fire Is Gold en de man achter de Brusselse club Bloody Louis. We hadden het over diversiteit in België, maar ook over racisme in de creatieve sector. Iedereen was het erover eens dat België een land is met enorm veel diversiteit. Maar wordt die diversiteit ook weerspiegeld in de verschillende sectoren?



“Als hedendaagse danser, moest ik me identificeren met witte dansers. Dat zijn lichamen die niet op het mijne lijken”, vertelde Nick ons over het belang van rolmodellen, die hij toen niet had. Iemand uit het publiek kon zich helemaal vinden in zijn verhaal en deelde haar eigen ervaring met ons. Black Mamba is zich er ondertussen heel bewust van dat ze te maken krijgt met positieve discriminatie: “Soms weet ik dat ik geboekt ben omdat ik een vrouw ben, een vrouw van kleur. Maar daar denk ik niet aan, en bewijs dan liever dat ik daarnaast ook gewoon goed kan draaien.”

Positieve discriminatie is een erg delicaat onderwerp. Sommige scenes hebben een gebrek aan diversiteit. Jon, die de artiesten boekt voor Fire Is Gold, had er een duidelijke mening over: “Het is belangrijk dat je je bewust bent van de keuzes die je maakt. Zowel op Fire Is Gold als in Bloody Louis werk ik samen met mensen van verschillende afkomst. Zo is België, dus dan vind ik dat dat ook weerspiegeld moet worden in wat we doen”, vertelde Jon.

We stelden onze panelleden ook specifieke vragen over culturele toe-eigening, zoals het gebruik van het N-woord in de hiphopcultuur. Hoe kunnen artiesten bepaalde aspecten van een cultuur overnemen zonder respectloos over te komen? Is het oké om het N-woord mee te zingen in een liedje? Allemaal complexe vragen waarop het antwoord nooit zo zwart-wit is.

Jochen Schrooten, Bart Roman en Zoey Hasselbank

Het tweede debat focuste op een thema waarover we al heel de zomer lang schrijven onder de noemer ‘Split Your Pill‘: drugs en drugsgebruik in België. Daarvoor spraken we met Jochen Schrooten van het Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD), DJ Zoey Hasselbank en Bart Roman, een van de medeoprichters van Fire is Gold en manager van verschillende clubs.

We braken het ijs door ons publiek te vragen wie het afgelopen jaar al eens drugs had gebruikt. Meer dan de helft van jullie antwoordde ‘ja’. Jullie spraken openlijk over jullie favoriete drugs en Jochen presenteerde de resultaten van het Uitgaansonderzoek (Zo nemen we meer coke, minder xtc en nog wel wat interessante trends). Zoey vertelde over wat zij zoal te zien krijgt vanuit de dj-booth: “Soms zie ik het publiek echt rare dingen doen als ze drugs hebben genomen!”

Bart vertelde over een bekende internationale DJ die uit de taxi stapte en toekwam aan zijn club terwijl hij in een k-hole zat. “Hij sprong onder het podium omdat hij dacht dat de politie hem zocht, en bleef er een uur zitten.”

Als je drugs wil gebruiken, doe je dat in je vrije tijd, stelde Bart – nooit tijdens je werk. Zoey zag dat ook zo: “Het is respectloos om drugs te gebruiken wanneer je speelt. Je bent aan het werken, en dat moet je serieus nemen.”

We hadden het ook over harm reduction op festivals. Als het aan Bart zou liggen, zouden mensen hun drugs moeten kunnen laten testen op zijn festival, maar zo’n drugstestlab is helaas nog steeds verboden in Vlaanderen. Over een ding waren we het allemaal eens: een strenger beleid helpt niet om het gebruik van gevaarlijke drugs op festivals te voorkomen. Dus besloten we na de talks zelf nog maar een paar pillensplitters uit te delen, om te verzekeren dat jullie niet uit de bocht vliegen wanneer jullie drugs doen.

