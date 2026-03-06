Five jaar later beweegt de Patta Wave nog steeds

Edson en Gee founders of Patta, 2026

Toen Patta in 2021 de Wave introduceerde op de Nike Air Max 1, gebeurde er iets wat samenwerkingen zelden echt doen: de vorm van een klassieker werd aangepast. De Air Max 1 is altijd een soort heilige grond geweest. Sinds de release in 1987 draaien de meeste samenwerkingen om nieuwe kleuren, materialen of verhalen, terwijl de basisvorm van de schoen vrijwel altijd intact blijft.

Patta deed het anders.

In plaats van de schoen opnieuw in te kleuren, veranderden ze de vorm. De traditionele rechte mudguard maakte plaats voor een vloeiende golf die langs de hele midfoot loopt. Op papier lijkt dat een kleine ingreep, maar op de schoen zelf gaf het de silhouette ineens een compleet andere energie. Vijf jaar later voelt die beslissing nog steeds relevant binnen de sneakerwereld.

Mudguard Nike Air Max 1 wave Hyper Crimson, 2026

Toen de Wave in 2021 verscheen, voelde het daarom minder als een nieuwe collab en meer als een volgende stap in een lang gesprek tussen Patta, Nike en de Air Max 1.

Het design zelf zit ook vol referenties. De zilveren mesh en sterke kleurcontrasten verwijzen naar de late jaren 90 en vroege jaren 2000, een periode waarin luxe sportswear-silhouettes zoals de Prada America’s Cup Sneaker populair waren. Tegelijkertijd verwijst de lace charm naar Surinaamse sieradentradities zoals de Alacondre-ketting. Een detail dat direct linkt naar de roots van de oprichters van Patta en de diaspora die een grote rol speelt in de cultuur van Amsterdam.

Nike Air Max 1 wave Hyper Crimson open doos, 2026

Die balans tussen heritage en vooruitgang verklaart ook waarom de Wave zo goed landde. In Europa functioneert de Air Max 1 al jaren als een soort cultureel uniform. Van Amsterdam tot Parijs en Londen beweegt de schoen moeiteloos tussen voetbaltribunes, muziekscenes en streetwear communities. Patta probeerde die relatie niet te vervangen.

Ze gaven het simpelweg beweging.

In 2026 keert de Wave opnieuw terug, precies vijf jaar na het oorspronkelijke project. Eén paar heeft een Hyper Crimson Wave over een grijze Pure Platinum upper met een zwarte Swoosh, terwijl een andere uitvoering speelt met een lichtere witte en platinum basis met oranje accenten. Beide bouwen voort op dezelfde golvende mudguard die de serie definieert.

Nike Air Max 1 wave Hyper Crimson bovenaanzicht, 2026

De nieuwste release, de Patta x Nike Air Max 1 Waves “Hyper Crimson”, verschijnt deze vrijdag 6 maart 2026 via Patta en geselecteerde retailers, precies in de periode waarin Air Max Season altijd op gang komt.

Nike Air Max 1 wave Hyper Crimson, 2026

Maar de reden dat de Wave nog steeds relevant is, zit niet alleen in nieuwe colorways.

Het laat zien dat zelfs de meest iconische silhouettes kunnen evolueren. Soms is één subtiele curve in een mudguard al genoeg om de manier waarop mensen naar een schoen kijken te veranderen. En als je het eenmaal hebt gezien, voelt die rechte lijn ineens een stuk minder vanzelfsprekend.