FKA Twigs dropte net haar goddelijke nieuwe single ‘Good To Love’

Het was al een tijdje geleden dat de goede Heer ons zegende met nieuwe muziek van FKA Twigs, maar vandaag kwam ze met een spiksplinternieuwe video en een single met de titel Good To Love. Het nummer is het zoveelste bewijs van FKA Twigs’ grootse klasse – vooral hoe sereen en foutloos haar stem door het nummer beweegt. De video toont eenzelfde intimiteit als het nummer; een door Twigs zelf geregisseerde combinatie van visuals met een heerlijk bed als setting. Sowieso wakkert het ons enthousiasme aan voor haar volgende grote project. Bekijk de video hieronder.