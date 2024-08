Flamboyante buitenbeentjes en sexy ouderen

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief .

Fotograaf Harmen Meinsma heeft graag de meest excentrieke Rotterdammers voor zijn lens. Voor zijn tweedelige serie The Last Season schoot hij glamourshots van de flamboyante bewoners van een camping in Hoek van Holland en multiculturele paradijsvogels uit Rotterdam. In september worden de foto’s tentoongesteld onder de Brooklyn Bridge in New York, als onderdeel van het fotografiefestival Photoville.

Ik belde Harmen op om te praten over sexy ouderen, modellen scouten op de markt, en zijn muze Hannah.

VICE: Hey Harmen, hoe kom je aan al die prachtige modellen?

Harmen Meinsma: Die kom ik gewoon tegen op de markt in Rotterdam. Of nou ja, ik zoek ze wel op. Ik let op types die uit de toon vallen, zowel qua uiterlijk als innerlijk. Ik spreek ze gewoon aan met: ‘Hé! Wie bent u? U ziet er mooi uit.’ De mensen die ik uitkies zijn bij de ontmoeting vaak bescheidener dan eenmaal op de set. Ik heb ook altijd een stylist bij me, die ze nog flamboyanter maakt dan ze zelf durfden te zijn.

Foto uit Last Season I

Dus je vergroot hun stijl eigenlijk uit?

Dat klopt. Ik wil mensen niet veranderen, ik haal slechts hun alter ego naar boven. Zo’n productiedag vinden ze geweldig. Ik kreeg een spraakbericht van een dame, die zei: ‘Jeetje, ik wist niet wat me overkwam. Ik voelde me zo speciaal.’ Dan heb ik mijn doel bereikt: ik wil ze een onvergetelijke gebeurtenis geven, en ze vol liefde in de spotlights zetten. Oh, en natuurlijk wil ik er ook een statement mee maken.

Oh, wat is dat dan?

Waarom zouden mensen van een bepaalde leeftijd niet meer sexy of zelfverzekerd op de foto mogen? Ze vinden het zelf super leuk. De maatschappij zegt dat we allemaal jong en strak moeten zijn. Ik wil juist het tegenovergestelde van het ideaalbeeld belichten. Er zit zoveel charme in, dat vind ik gewoon fantastisch.

Werk je het liefst met ouderen?

Ik probeer te variëren door ook jongere mensen te fotograferen. Het ligt er simpelweg aan wie er op mijn pad komt. Vorig jaar fotografeerde ik een groep dragqueens van mijn eigen leeftijd, dus het kan iedereen zijn. Dat is het mooie eraan. Ik vind ouderen geweldig omdat ze vaak schijt hebben aan alles. Ik kan beter met ouderen praten, en ze inspireren me. Bijvoorbeeld Hannah, mijn muze: ik kom steeds weer bij haar terug.

Hannah (foto is onderdeel van Last Season II, maar wordt niet geëxposeerd)

Wie is Hannah?

Een Rotterdamse dame die geen blad voor de mond neemt. Ik kwam haar tegen in een winkelcentrum in Rotterdam-Oost. Haar haren raakten het plafond nog net niet. Ze is prachtig. Het werd een hechte vriendschap en ze blijft me inspireren. Ik ben van plan om een groter verhaal over haar te maken, iets experimenteels dat verder gaat dan fotografie. Ze zit vol mooie verhalen, en ze heeft schijt aan de wereld. Daar ben ik weleens jaloers op, als ik me weer eens druk maak om wat mensen van me denken.

Je gaat binnenkort naar New York voor een fototentoonstelling, begreep ik?

Ja, maar voordat het zo ver is, ga ik nog op bezoek bij een meneer in Rotterdam. Ik ken hem via een bruin café hier in de stad. Het is ook een excentriek persoon op leeftijd. Hij draagt soms jurken, maar verder weet ik eigenlijk niets over hem. Ik hoop dat zijn huis een mooie setting is, lekker kitscherig. In New York houd ik mijn camera ook in de aanslag. Ik verwacht fotogenieke wijken te zien, met van die houten veranda’s. Verder ben ik altijd bezig met het scouten van nieuwe modellen. Ik laat ik me graag verrassen in die zoektocht, want dat maakt mijn werk als fotograaf zo inspirerend.

Bekijk meer foto’s uit The Last Season I & II hieronder. Melkweg Expo presenteert de fotoserie van 12 tot en met 22 september op Photoville in New York.

Foto uit Last Season II

Foto uit Last Season II

Foto uit Last Season II

Foto uit Last Season II

Foto uit Last Season I

Last Season I

Styling Suuz Bisschops @ Angelique Hoorn

Hair and make-up Ed Tijsen @ Angelique Hoorn

Muzes Nel, Adriana & Anny

Photography Assistant Merel van den Enden

Thanks to camping Hoek van Holland & De Kracht Van Rotterdam





Last Season II

Styling Inez Naomi

Hair and make-up Ed Tijsen @ Angelique Hoorn

Muzes Audy, Aimee, Gwendoline, Nelly, Ronella & Najate

Photography assistants Loes Korten, Joost Termeer & Floris Mast

Thanks to Wijkpaleis & Calumet