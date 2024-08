Flat Earthers schieten een guy bijna 600 meter de lucht in met een stoomraket

“Mad Mike” Hughes gelooft niet in wetenschap, maar dat heeft hem niet tegengehouden zelf een raket te bouwen. Aanstaande zaterdag schiet Hughes zichzelf in een zelfgemaakte raket de lucht in. Zoals je op de raket ziet is de actie ook een bedoeld als grote pr-stunt voor Research Flat Earth, een groep mensen die denken dat de aarde plat is en de helft van de raket hebben betaald. Hughes verwacht zo’n 600 meter de lucht in te schieten. Vanaf die hoogte hoopt de groep vermoedelijk nieuw bewijs te vinden dat de Aarde plat is.

Het is niet de eerste keer dat Hughes een zelfgemaakte raket vliegt. In januari 2014 deed hij het al eens. Toen moest hij na een naar omstandigheden succesvolle vlucht uit de brokstukken worden gesleept omdat hij door de G-krachten niet helemaal meer zichzelf was.

Videos by VICE

Deze lancering hoopt Hughes zijn vorige record van 422 meter te verbreken. Hij vliegt over het Californische spookstadje Amboy, en hij verwacht zo’n 780 kilometer per uur te gaan. Z’n raket vliegt op stoom, en gebruikt als brandstof zo’n 280 liter water.

Volgens NBC kostte de raket 17.000 euro om te bouwen. Ongeveer 6500 euro komt van een crowdfund-actie van de Research Flat Earth group vandaan. Het is niet helemaal duidelijk wat de flat earthers hopen te leren over de vorm van onze planeet vanaf de hoogte van 600 meter. Vliegtuigen vliegen tot wel 12 kilometer hoog. Sommige gebouwen zijn zelfs hoger. De kans dat Hughes iets unieks zal zien op een hoogte van 600 meter, is dus betrekkelijk klein.

Copenhagen Suborbitals is nog een groep DIY-raketmakers. Deze club is al een jaar of 10 bezig, en zal mensen uiteindelijk in een lage baan rond de Aarde brengen. Zij geloven wel in wetenschap en zijn tot nu toe ongelooflijk succesvol gebleken in hun pogingen de ruimte te bereiken.

Hughes schiet zichzelf zaterdag vroeg in de middag de lucht in. Je kunt het spektakel hier bekijken via een livestream.