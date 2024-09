Flessen champagne poppen in Club Vie met SFB en Broederliefde

​Nederlandse hiphop is het afgelopen jaar uit de puberteit gekropen en volwassen geworden. Het genre was nooit eerder zo populair: kijk maar naar de views, plays en hitlijsten. Deze groei in populariteit heeft effect gehad op de geldstromen van de game. Waar veel rappers vroeger misschien een bijbaantje of sidehossel hadden, kunnen veel artiesten tegenwoordig goed van hun muzikale bestaan rondkomen. Heel goed zelfs.

Deze welvaart leidt tot een hedonistisch VIP-bestaan met veel kleren met tijgerkoppen, dure polsklokken en clubnachten waarbij ‘een rondje halen’ neerkomt op vier flessen Moët kopen bij de bar. Het epicentrum van deze feesten is – als we de social media van SFB, Ronnie en Jack $hirak mogen geloven – Club Vie in Rotterdam.

Omdat te kijken hoe het er op zo’n avond aan toegaat, stuurden we Raymond van Mil vorige week zondag naar de havenstad om tijdens Project V vast te leggen hoe de jongens van SFB en Broederliefde van het rapbestaan genieten.

