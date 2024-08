Het is donderdagochtend en na een lange fietstocht door de miezer kom je eindelijk aan op je werk.

“Goedemorgen Flippy,” zeg je terwijl je je jas uittrekt. “Bah, wat een weer. Ik dacht dat we het ergste nu wel gehad hadden. Hopen dat het snel lente wordt, toch?”

Flippy antwoordt niet. Hij blijft stug de hamburgers keren.

“Is er… Is er iets mis, Flippy?” Het vet van de hamburgers sist op de bakplaat. Ik weet dat het nog vrij vroeg in de ochtend is, maar ik vind het wel leuk om af en toe even te kletsen. ‘s Ochtends even rustig bijkomen. Gezellig een praatje maken met elkaar, collega’s onder elkaar, van persoon tot persoon, van ziel tot ziel. Gewoon om de kille realiteit van ons werk te doorbreken. Ik wil je laten weten dat ik je echt zie, dat je niet zomaar een radertje in een gigantische kapitalistische machine bent. Je bent… Flippy.

De restaurantbusiness zal nooit meer hetzelfde zijn. Flippy – een robot die is ontworpen om burgers te flippen – is zojuist begonnen met zijn nieuwe baan.

De machine, die te koop is vanaf een kleine 50.000 euro, is in de keuken van het Californische fastfoodrestaurant Caliburger geïnstalleerd om burgers te bakken. USA Today bericht dat Flippy samen met het Amerikaanse bedrijf Miso Robotics is ontwikkeld, omdat de burgerketen met te weinig personeel zit.

Hoewel de robot een jaar geleden werd gelanceerd, is dit de eerste keer dat hij in een commercieel restaurant wordt gebruikt. Met behulp van beeldherkenning en warmtegevoelige technologie kan Flippy hamburgers op de hete plaat leggen, hun temperatuur controleren en twaalf van hen tegelijkertijd omkeren. En dit bijna 2000 keer per dag. Na zijn proeftijd bij een Caliburger in Pasadena (Californië), zullen 50 andere Caliburger-fillialen een eigen Flippy krijgen.

Hoewel automatisering meestal als een bedreiging wordt gezien voor menselijke werknemers, vertelt Miso Robotics-CEO David Zito aan USA Today dat we Flippy niet zo moeten zien. “Mensen horen het woord robot en gaan er meteen vanuit dat er mensen vervangen worden,” legt Zito uit. “Maar er gaan geen banen verloren. De keuken krijgt er gewoon een extra helpende hand bij.”

John Miller, de uitvoerend directeur van Cali Group (het bedrijf achter de Caliburger), vertelde de BBC echter dat “de manier waarop werknemers worden ingehuurd, gaat veranderen.”

“Betekent dit dat een restaurant in de toekomst misschien minder menselijke werknemers heeft dan nu?” zegt hij in de video. “Ik denk dat dat heel goed mogelijk is.”

Ben je al bang?