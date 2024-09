Floating Points komt met korte film en muziek geïnspireerd door de woestijn

Vergeet elektronisch gebliep dat binnen de muren van een saaie studio is gemaakt: woestijngeluiden zijn pas echt cool. Sam Shepherd, beter bekend als Floating Points, trok samen met zijn band naar de Mojave-woestijn in het zuidwesten van de Verenigde Staten om daar te oefenen voor zijn liveshow, maar raakte in de ban van alle omgevingsgeluiden. “Het geluid dat weerkaatst tegen de rotsen, het geluid van de wind, complete stilte in de nacht en rondlopende coyotes in de verte: het werd duidelijk dat we deze plek konden gebruiken als unieke opnameomgeving,” aldus Shepherd tegen Fact. Hij brengt binnenkort een korte film en soundtrack uit geïnspireerd door de Mojavewoestijn.

Ze plaatsten microfoontjes in de woestijn om “natuurlijke sonische texturen” op te nemen, die terug te horen zijn in Floating Points’ nieuwe muziek. De film is gemaakt samen met regisseur Anna Diaz Ortuño. Reflections – Mojave Desert verschijnt 30 juni op Pluto en Luaka Bop.



De tracklist:

01. ‘Mojave Desert’

02. ‘Silurian Blue’

03. ‘Kites’

04. ‘Kelso Dunes’

05. ‘Lucerne Valley’