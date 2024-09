Floating Points over zijn favoriete platen in een nieuwe aflevering van ‘What’s in My Bag?’

Floating Points is de volgende in de rij muzikanten die door Amoeba Music de zaak is ingestuurd om zijn favoriete platen te zoeken. In de nieuwe aflevering van What’s In My Bag? vertelt de Engelsman en tevens mede-oprichter van Eglo Records waarom jazz-artiesten als Pharoah Sanders, Ornette Coleman en Chick Corea zo bijzonder voor hem zijn, en wat hij goed vindt aan het werk van Mary Clark en de Engelse band Fumaça Preta.

De keuze van Floating Points:

Pharoah Sanders – Love in Us All

Persuasive Jazz – Album 1

The Edge of Daybreak – Eyes of Love

Mary Clark – Take Me I’m Yours

Fumaça Preta – Fumaça Preta

Hampel – The 8th of July 1969

Charles Earland – Leaving this Planet

Ornette Coleman – Science Fiction

Masabumi Kikuchi & Gil Evans – Masabumi Kikuchi with Gil Evans

Chick Corea & Return to Forever – Light as a Feather