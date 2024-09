Floris Bates is in al zijn kitsch en vunzigheid woest aantrekkelijk

Afgaande op zijn video’s en foto’s zou je Floris Bates scharen onder de ontelbaar foute carnavalsacts die Nederland rijk is. Neem alleen al de cover van zijn nieuwe EP Celebrity Sex Tape waarop hij poseert als een cameraman in een half open konijnenpak met een VHS-camera op zijn schouders. Hij kijkt zwoel in de lens, alsof hij een woest aantrekkelijke Chippendale is. In zijn video’s en zijn teksten speelt hij graag de vunzige maniak.

Het zorgt ervoor dat de Haarlemse muzikant moeilijk is te grijpen. Hij zou namelijk ook zo het nieuwe bandlid van Yuko Yuko kunnen zijn, en hij heeft net zo’n feilloos gevoel voor het schrijven van oorstrelende popliedjes als Ariel Pink. Zijn liedjes gaan over schaamte, ongemak en onzekerheid en brengen je naar diep verstopte pijnlijke herinneringen aan het afscheidsfeest van de basisschool waarbij niemand met je wilde schuifelen op I Want To Know What Love Is van Foreigner. Het is die vreemde samenkomst van carnavaleske, viezige beelden en zeer serieus te nemen muziek die Floris Bates toch wel aantrekkelijk maakt. Luister naar die jongen en je gaat toch ineens anders naar de hoes van Celebrity Sex Tape kijken.

Zijn nieuwe EP is uit op Geertruida en is hieronder te beluisteren: