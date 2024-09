Foto’s van een voetbalwedstrijd tussen daklozen en vluchtelingen in Griekenland

Afgelopen vrijdag verzamelden leden van het Griekse daklozenvoetbalteam en medewerkers van de straatkrant Schedia zich bij een opvangcentrum voor vluchtelingen in een oude fabriek, in de Griekse stad Thessaloniki. Ze waren daar voor een vriendelijke maar belangrijke voetbalwedstrijd tegen een team van jonge vluchtelingen.

Deze groep vluchtelingen zit al maandenlang vast in Griekenland, waar ze onder behoorlijk barre omstandigheden leven in een van de meer afgelegen delen van Thessaloniki. Het Griekse daklozenteam, dat afgelopen zomer ook meedeed aan het WK daklozenvoetbal – wilde de vluchtelingen een kans geven om hun problemen een paar uur te vergeten. “Het was een intense ervaring,” zei Sakis Avramakis, de coach van het daklozenteam, tegen VICE Griekenland. “Iedereen had het naar z’n zin. Het was een erg belangrijke wedstrijd.”