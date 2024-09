Football Manager heeft de voetbalwereld voor altijd grondig veranderd

Ik had een baan, maar het was nooit druk dus ik verveelde me kapot. Jarenlang studeerde ik geografie omdat ik het fascinerend vond, maar het bereidde me voor op een carrière die ik absoluut niet wilde: in een kantoor een beetje kaarten markeren.

Vanaf het moment dat ik dat besefte, nam ik mijn laptop mee naar werk. Ik stapte dagelijks in een digitaal voetbaluniversum waar ik manager was van een matig Europees team met opkomend talent. In plaats van mijn masterscriptie te schrijven, schreef ik geschiedenis door met Salamanca de Champions League te winnen. In plaats van een draak van een scriptie te tikken, perfectioneerde ik een 4-3-3 systeem totdat het zo efficiënt was dat mijn virtuele tegenstanders alleen een goal scoorden met een flinke dosis geluk. Als ik verloor, was dat een ongelukje.

Ik ontwikkelde in die tijd zo’n belachelijke hoeveelheid voetbalkennis dat ik een encyclopedie had kunnen schrijven. Ik kende niet alleen elk voetballend individu uit de Europese topcompetities, ik kon je vertellen waar ze vandaan kwamen, welke taal ze spraken en of ze ook geboren waren in het land waar ze voor speelden.

Toen ik op een dag niks te doen had, kwam ik toevallig op een website over het spel tegen waardoor mijn leven veranderde. Brian Phillips, een schrijver van Grantland, had net een jaar lang over zijn Italiaanse clubje in Football Manager geschreven.

Hij werkte samen met een groep schrijvers die mijn kennis van het spel deelden en daarover schreven. Zij waren niet alleen gefascineerd door Football Manager, maar ook door de cultuur rondom het spel. Ik besloot een verhaal voor hen te schrijven. Brian wees het niet af – het was mijn eerste sportartikel, dus het was niet al te best – maar verbeterde het en publiceerde het stuk. Ik was gelukkig.

Door Football Manager leerde ik over voetbal op een manier die ik me nooit had voor kunnen stellen. Ik werd een tactische voetbalnerd en vond mijn roeping: sportjournalist. Ik heb een hoop te danken aan het spel, maar ik ben lang niet de enige.

Tegenwoordig is is het spel veel meer dan tijdverdrijf voor verveelde kantoormedewerkers. Football Manager is uitgegroeid tot een wereldwijde database waar bedrijven, journalisten en professionals uit de voetballerij dagelijks op vertrouwen voor belangrijke informatie.

Sinds 2014 kun je aan de University of Liverpool zelfs een studie volgen waar het spel wordt gebruikt om te leren hoe je als voetbalmanager te werk kunt gaan. De studie werd samen met de Engelse League Managers Association (LMA) opgezet en heet ‘The Diploma in Football Management’. De opleiding is bedoeld voor professionele voetballers die manager willen worden, maar tijdens hun carrière geen tijd hadden om zich in het vak te verdiepen.

De studenten leren bijvoorbeeld hoe je in godsnaam een speler als Balotelli kan motiveren. Ze ontvangen tips over hoe je moet reageren op nare Engelse journalisten of hoe het bijvoorbeeld zit met transferbeleid, blessureprogramma’s en je team achter de schermen. Dat is allemaal leuk en aardig, maar het leukste onderdeel is natuurlijk dat in 2015 werd besloten om Football Manager aan het lesmateriaal toe te voegen.

Het spel geeft studenten een aantal scenario’s, zegt Tom Markham. Hij is een van de strategische ontwikkelaars van het bedrijf achter het spel, Sports Interactive. De scenario’s lijken op wat een voetbalmanager in het echte leven ook tegen kan komen. “Bijvoorbeeld een contractonderhandeling. We bouwen dan een kleine versie van het spel voor de studenten, op basis van instructies van hun professor.”

Oud-voetballers Ole Gunnar Solksjaer en Lee McCulloh, nu allebei student, namen afgelopen zomer teams uit de hoogste divisie van Noorwegen onder handen. Ze scoutten kinderen uit jeugddivisies en doorzochten databases op zoek naar talent, terwijl hun spelers werden geteisterd door blessures. Ze speelden simpelweg Football Manager op school.

“Het was een hele goede sessie,” vertelt Alex Smith, commercieel directeur van de LMA. “Het was fantastisch voor onze studenten om de simulatie in een klaslokaal te doen.” De prestaties van de groep werden bekeken door de leraren en de mensen van Sports Interactive. Zij kijken ook naar hoe hun handelingen in het spel ook weer in de werkelijkheid toegepast kunnen worden.

Het gebruik van een simulatie om daadwerkelijke voetbalmanagers te produceren is een beetje een slang-eet-staart-scenario. Het spel simuleert immers niet alleen de voetbalwereld, maar het helpt die wereld ook met bakken informatie, wat dan uiteindelijk weer in de simulatie terug te zien is.

Dat het spel voor deze opleiding wordt gebruikt is slechts één klein voorbeeld. Het spel helpt clubs om spelers te scouten, ondersteunt sportcommentatoren om spelers te vergelijken en wordt door mediabedrijven gebruikt voor statistieken.

Toen in 2015 de transferperiode bijna was afgelopen, werd er natuurlijk flink geroddeld over welke speler misschien waar naartoe zou gaan. Het Britse Sky Sports gebruikte toen Football Manager om spelers te vergelijken: Oscar versus Pedrio, Milner versus Lucas Leiva. Dat viel niet goed. “Om compleet eerlijk te zijn werd er nogal wisselend gereageerd op Twitter,” legt Markham uit. “Mensen zeiden: ‘Waarom gebruikt Sky een videogame?’”

Maar in de voetbalwereld is er qua details en grootte niks te vergelijken met de database van Football Manager: 600.000 personen, grotendeels spelers, die elk weer 250 eigenschappen hebben waar een team van ongeveer 1300 scouts van over heel de wereld aan gewerkt heeft. De database bestaat sinds 1980, dus er zitten jaren aan werk en ervaring in.

Het spel gaf Sky de mogelijkheid om de eigenschappen van spelers te vergelijken op basis van cijfers. Dat was nog niet eerder gedaan. Als antwoord op de twitterwoede zegt Markham: “We zeiden tegen die boze twitteraars: ‘Nou, als echte clubs deze informatie gebruiken, waarom media niet?’ En dat was dat.”

Met ‘echte clubs’ bedoelt Markham bijvoorbeeld clubs als Everton. Zij sloten een dealmet Sports Interactive, waardoor ze toegang kregen tot de database. Op dat moment dacht de voetbalwereld dat de club volledig de weg kwijt was. Sindsdien is de database enorm gegroeid en dus ook het aantal clubs dat er gebruik van maakt om de perfecte speler te vinden.

Afgelopen jaar tekende ook Prozone ook een contract met Sports Interactive. Het prestatie-analyse- en scoutingbedrijf bezit onder andere een grote bibliotheek aan beelden van spelers en scoutingsverslagen, wat goed samen gaat met de enorme database.

“Een club kan nu zeggen: ‘Oke, we zoeken een linksback tussen de 19 en 24,” legt Markham uit. “Want we willen hem laten doorontwikkelen en misschien doorverkopen. We willen dat hij langer is dan 1,82 meter, Frans spreekt en een Europees paspoort heeft.’ Je kan letterlijk al die eigenschappen in het systeem proppen en het geeft je de juiste spelers. Met Prozone erbij krijg je ook nog eens een videoanalyse van die speler.”

Het spel is wat overbodig voor het enorme scoutingnetwerk van clubs als Chelsea en Real Madrid, maar het is ideaal voor middenmoters die wereldwijd willen zoeken, maar zelf geen globaal scoutingnetwerk hebben.

“Eén van de beste dingen aan Football Manager is de enorme hoeveelheid aan informatie,“ vertelt Páraig Smith, de sporting director van middenmoter Colorado Rapids. De Amerikaanse club werkt niet met Prozone, maar is direct verbonden met Sports Interactive. “Het geeft ons alle informatie waar we zelf lastig aan kunnen komen: het aantal competities, het aantal spelers, etcetera. Zo kunnen we ons eigen scoutingnetwerk goedkoper en makkelijker opzetten.”

Smith benadrukt wel dat hij nooit een speler zou contracteren alleen op basis van Football Manager. Ook weigert hij me de namen te geven van spelers die hij binnen heeft gehaald dankzij het spel. Volgens hem is het vooral een instrument om spelers te vinden die bijvoorbeeld een specifiek salaris vragen dat een MLS-team wil betalen. “Het is een extra bron die echt wat toevoegt aan je eigen scoutverslagen,” vertelt hij.

Overal zie je de invloed van Football Manager terug, van Amerikaanse middenmoters tot aan kleine Nederlandse gehuchtjes als Someren. Vijf vrienden namen vanuit dat dorpje virtueel de leiding over het semi-professionele Woking FC uit Engeland. Ze raakten net als iedereen geobsedeerd en besloten om een keer naar Woking te reizen. Tegenwoordig reizen ze zo’n vijf à zes keer per jaar naar Woking voor hun clubje. Eén van de mannen heeft zelfs een tatoeage met het embleem. Het is overduidelijk dat het spel op iedereen die het speelde een blijvende indruk heeft gemaakt, ook in ons eigen land.

