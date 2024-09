Een modische ode aan Panini-voetbalplaatjes

Oorbellen en ketting van H. Samuel, T-shirt van Headlock Vintage, voetbalbadges van eBay, ring van Gogo Phillip

Een voetbalplaatjesruil in een kiosk om de hoek van ons kantoor.

Tekst: Adam Carroll-Smith – cabaretier en auteur van Six Stickers, een boek over het voltooien van het 1996 Premier League-stickeralbum.

Ik begon voetbalplaatjes te verzamelen toen ik zes was. School is een gevaarlijke jungle, maar voetbalplaatjes zorgden voor eenheid: iedereen ruilde ze met elkaar. Het was echt een ding, en de populariteit ervan zal wel te verklaren zijn met een of ander Freudiaans complex over dat mannen overal een wedstrijdje van maken, of zoiets.

Ik nam het als kind ontzettend serieus, en dat ik het nu nog doe is een soort nawee daarvan. Maar ik ben niet de enige volwassene die nog steeds geestdriftig voetbalplaatjes verzamelt.

Er zijn mensen die ieder album sinds het begin van de Premier League in hun bezit hebben. Ik heb geen idee hoe ze zoiets voor elkaar krijgen. Deze markt is een soort bizarre microkosmos, en ik weet zeker dat er wat bankiers zijn die hun handeltje hebben leren runnen door voetbalplaatjes te ruilen. Gooi je er gewoon wat geld tegenaan of ben je een slimme handelaar?



Het verzamelen heeft ook meer persoonlijke dan financiële waarde. Als je een boek compleet hebt, is dat een gigantische mijlpaal. Het is namelijk monsterlijk moeilijk om zo’n boek vol te krijgen zonder waanzinnig te worden van alle dubbele plaatjes die je eerst in handen krijgt.

Soms denk ik dat ik het moet loslaten – ik ben tenslotte 29. Maar het is een soort nostalgische obsessie met jeugdigheid en eenvoud. Voetbal was toen ik klein was nog niet zo gecompliceerd. Het ging maar om één ding: voetbal. We waren voor één team en we voetbalden in het park. Voetbalplaatjes zijn een reactie daarop – terug naar de basis. Het is voetbal op z’n leukst en simpelst.

