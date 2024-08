‘Foreignrap’ laat je op je gemak rapbangers van over de hele wereld ontdekken

Ondanks het feit dat hiphop nu wereldwijd het populairste genre is, luister je waarschijnlijk vooral naar Amerikaanse en Nederlandse rappers. Dat is zonde, want in een hoop landen in de wereld wordt even hard als hier gewerkt aan bangers. Bangers die je helaas nooit zal horen omdat je er geen tijd voor hebt, of gewoon tyfuslui bent. Heb jij even geluk: vanaf vandaag is zo’n rapwereldreis maken opeens een stuk makkelijker geworden. Op het zeer gelikte Foreignrapkun je namelijk gemakkelijk de hardste liedjes uit onder meer Noorwegen, Indonesië en Turkije beluisteren. Wij belden Aziz Firat (die samen met Thomas Vimare en Ariel Dorol de site maakte) om te vragen hoe hij hierop kwam.

Aziz komt oorspronkelijk uit Utrecht, maar woont nu voor zijn werk als designer bij Tidal in Noorwegen. “Daar heb ik voor het eerst Noorse en andere Scandinavische rap ontdekt en ik vond het heel dope,” legt hij uit. “Toen begon ik me wat meer te verdiepen in hiphop uit andere landen en een vriend van mij uit Frankrijk begon me ook Franse en Belgische liedjes te sturen. Op mijn beurt stuurde ik hem dus weer Nederlandse en Noorse muziek op. Toen ontstond op een gegeven moment het idee voor een site waar we deze passie voor muziek met iedereen kunnen delen en waar mensen harde shit kunnen ontdekken.”

