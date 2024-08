Fosa YG en Dess Finesse maken zelfs van de saaiste binnenplaats een fuif

Er zijn weinig dingen zo ontroerend als de eerlijke stem van het volk. We kunnen hier wel vanuit onze ivoren toren overal onze mening over geven – maak je geen zorgen, dat doen we ook heus wel – maar het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de stem van de doodnormale burger even waardevol is. Dess Finesse is hier misschien wel het mooiste voorbeeld van: toen wij de straat opgingen om daar rond te vragen wat het gênantste is wat de mens ooit in de rol van fan heeft uitgehaald liepen we hem tegen het lijf, en Wat Hij Toen Vertelde Raad Je Nooit. Spoiler: iets met de moeder van Ronnie Flex.

Anyway! Het zou naast kinderachtig ook bijzonder dom zijn om hem hier voor eeuwig aan te blijven herinneren, aangezien hij ons niet zo stiekem tracks voorschotelt waar je je behoorlijk in kunt verslikken als je niet voorbereid bent. Pak bijvoorbeeld zijn track Wit met Fosa YG, over toppers gesproken. Samen met GRGY maken ze zelfs van de normaalste zwart-witbinnenplaats op aarde een plek waar een prima picknick/tinderdate/onvervalste turn-up plaats kan vinden. Check de clip hierboven.



Oh ja! Over prima plekken voor een picknick/tinderdate/onvervalste turn-up gesproken: Fosa YG staat dit jaar op Appelsap. Tot dan.