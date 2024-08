Foto’s van de sheriffs en cowboys van Burkina Faso

In 2016 volgde de Franse fotograaf Aurélien Gillier zijn vriendin naar Burkina Faso, waar ze aan een onderzoeksproject werkte.

Op de avond van 15 januari ging hij met wat vrienden naar een café in Ouidi, een buurt in de hoofdstad Ouagadougou. Vijf kilometer verderop vond een terroristische aanslag plaats van Al Qaida in de Islamitische Maghreb, waarbij 28 mensen overleden en 56 gewond raakten.

Toen Gillier dat hoorde, wilde hij er eigenlijk meteen naartoe om foto’s te maken. Maar nog voor hij de kans kreeg om het café uit te rennen, kwam er een man binnen met een cowboyhoed en een sheriffster.

Don Carlos, ook wel bekend als de ‘Sheriff van Ouidi’ is een zelfverklaarde sheriff en cowboy van tegen de zestig, die op zijn paard door de straten van Ouagadougou rijdt en geen geweld gebruikt. De Sheriff van Ouidi houdt zich überhaupt niet echt bezig met misdaad bestrijden, maar zegt dat hij de ster kreeg van niemand minder dan de Amerikaanse ambassadeur van Burkina Faso.

Gillier had weleens over Don Carlos gehoord voordat hij er kwam. “Ik wist dat ik hem vroeg of laat tegen het lijf zou lopen,” zegt hij. Hij nam die nacht wat foto’s, en ging er niet van uit dat hij hem daarna nog zou zien. Maar een jaar later gebeurde dat wel degelijk – en besloot hij hem uitgebreid vast te leggen.

Don Carlos is niet de enige cowboy in Ouagadougou. Paarden spelen een grote rol in de cultuur. Dat gaat terug tot in de Middeleeuwen. Een verhaal dat eeuwenlang mondeling is doorverteld, luidt dat de Afrikaanse prinses Yennenga ooit een krijger te paard was die zo bewonderd werd dat haar vader haar verbood om te trouwen. Maar op een dag ontsnapte ze, en kreeg ze een zoon met een olifantenjager van een naburige stam.

Deze zoon, die als bijnaam ‘de hengst’ kreeg, stichtte uiteindelijk de Mossi-koninkrijken. Deze bevonden zich in Burkina Faso, totdat het gebied in 1896 in handen kwam van Frankrijk. De onafhankelijke koninkrijken waren daarvoor heel machtig, en paarden maakten een belangrijk deel uit van hun cultuur – de dieren waren een statussymbool en stonden voor welvaart.

Vandaag de dag zijn de Mossi nog altijd de grootste etnische groep in het West-Afrikaanse land. Het koloniale bewind van Frankrijk mag dan een einde hebben gemaakt aan de koninkrijken, maar er is nog altijd een troonopvolger. De huidige Mogho Naba, de koning van de Mossi, is Naba Baongo II. Hij heeft vooral een ceremoniële functie – hij leidt bijvoorbeeld de optocht van honderden paarden die elke week in de hoofdstad plaatsvindt, als symbool voor de ministers die hem ervan weerhouden om ten strijde te trekken. De exacte aanleiding voor deze oorlog is in de loop der eeuwen verloren gegaan.

Paarden worden nog altijd erg geliefd in Burkina Faso: ze komen voor in het wapen van het land en spelen een rol op feesten zoals bruiloften. Paardrennen is een van de populairste sporten van het land – op elke zondag staat de hoofdstad stil om naar de race van drie uur ’s middags te kijken. Staleigenaar Ali Faso zorgt voor de paarden van rijke mensen, en neemt vaak jonge mensen onder zijn hoede. “Met een beetje geluk worden sommige van hen coaches,” zegt Gillier. Veel andere paardenliefhebbers gaan uiteindelijk naar de weilanden rondom de Tanghin 2-dam, in het noorden van de stad – daar zorgen ze al paardrijdend voor het vee.

Gillier legde dit soort verhalen de afgelopen jaren vast voor zijn prijswinnende serie Cowboys Are Always Black. Vanwege de pandemie heeft hij een tijdje niet naar Burkina Faso af kunnen reizen, maar de volgende keer dat hij gaat is hij van plan om samen met een bevriende scenarioschrijver een film te maken. Die zal dan gaan over het leven van Don Carlo, en de grens tussen fictie en realiteit doen vervagen – net als de Sheriff van Ouidi zelf.

