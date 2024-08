Deze fotograaf legde koppels vast die zijn ontstaan tijdens de pandemie

Daten met mensen die je niet kent – en al het gefriemel dat erbij hoort – is niet de meest voor de hand liggende activiteit in een pandemie waarbij je een ziekte kan krijgen zodra je te dicht bij iemand in de buurt komt. Toch was dat exact wat we begonnen te doen van zodra de lockdown begon. In april nam het aantal gebruikers van datingapps fors toe: op Tinder werden meer berichten gestuurd en duurden gesprekken langer, terwijl The Inner Circle op een record qua populariteit zat.

Fotograaf Jonnah Bron (26) zag de datedrang ook in haar omgeving. “Alhoewel mensen in eerste instantie toch wat terughoudender werden op datingapps, zag ik plots allemaal koppels rond me ontstaan,” vertelt ze. Ze besloot een fotoserie te maken van mensen die een relatie begonnen tijdens de pandemie. “Er is zoveel negativiteit in de media over corona, wat ook begrijpelijk is omdat het een ontzettend nare periode is. Toch wilde ik ook graag laten zien dat mensen, ondanks alle tegenslagen, toch liefde konden vinden.”

Jonnah bezoekt de koppels bij hen thuis – uiteraard op gepaste afstand – en vraagt hen om zich te kleden en te doen alsof ze er zelf niet bij is. “Sommigen doen al hun kleren uit, anderen zoenen wat in een comfortabel shirt. Ze houden zelf volledig de controle over hoe ze geportretteerd worden.”

De eerste foto die Jonnah nam, was van Roos en Rosa, een bevriend koppel. Hierna zette ze een oproepje op Instagram, waar meteen verschillende mensen op reageerden, waaronder een koppel uit Antwerpen en New York. Van hen maakte ze een foto via Zoom. “Het is de bedoeling dat ik deze serie gewoon blijf uitwerken en dat ik portretten kan maken van mensen van over de hele wereld,” legt ze uit.

Fotograaf Jonnah met haar vriendin, Geerten

Ook maakte Jonnah een zelfportret met haar geliefde Geerten. “Geerten is mijn huisgenoot en omdat ik tijdens corona vaak thuis zat, groeiden we snel naar elkaar toe. Uiteindelijk heb ik haar gezoend,” vertelt ze. “Alhoewel ik op dat moment nog met een andere vrouw aan het daten was, merkte ik dat het heel snel ging tussen ons. Uiteindelijk ben ik verliefd geworden op haar.”

Jonnah herkent dit ook bij veel andere koppels die ze gefotografeerd heeft. “Zelfs vrienden van me die amper relaties hebben gehad in het verleden, kregen nu plots een relatie. Volgens mij zorgt corona ervoor dat mensen veel minder energie willen steken in daten met verschillende mensen. Het wordt veel sneller serieus met die ene persoon waarmee je aan het daten bent.”

Liefde en intimiteit is een rode draad in het werk van Jonnah. Zo maakte ze eerder al een serie waarin ze de bedden fotografeert waarin ze net seks heeft gehad. En Jonnahs eerste fotoserie is er eentje van haar en haar eerste lief. “Ik was zeventien en had mijn eerste vriendinnetje. Ik kreeg opeens te maken met allerlei vooroordelen over een lesbische relatie. Door onze relatie vast te leggen, hoopte ik het clichébeeld van scharende vrouwen met neptieten en -nagels wat te doorbreken,” vertelt ze. “Hierna fotografeerde ik vrienden van me. Ik merkte dat ik naaktportretten toch het leukst vond om te maken.” Nu zit Jonnah in het laatste jaar van haar fotografieopleiding aan Willem de Kooning in Rotterdam.

VICE sprak de koppels die Bron fotografeerde over hoe ze elkaar ontmoet hebben en welke impact corona heeft gehad op hun relatie.

Deen (25) & Lotte (23)

Deen & Lotte

Deen en Lotte leerden elkaar kennen via Instagram. “Een vriendin van me zei: je moet haar volgen op Instagram. Jullie zijn exact dezelfde persoon,” vertelt Deen. “Ik wilde graag op date met Lotte, dus ik stuurde haar een berichtje.” Ze planden een fysieke date voor het einde van de week, maar dat plan veranderde snel na hun eerste facetimegesprek. “We hebben acht uur lang gebeld. Toen werd snel duidelijk dat we niet nog langer wilden wachten om elkaar te zien,” lacht Lotte.

Ze spraken af in een restaurant. “Omdat alles om tien uur ’s avonds sloot vanwege corona, hebben we door Rotterdam gewandeld en tot zeven uur ’s ochtends op een pleintje lopen zoenen,” vertelt Lotte. “Die date duurde uiteindelijk zeventien uur.”

Vanaf dat moment waren ze onafscheidelijk. Deen: “Door de pandemie is onze relatie snel erg intiem geworden, onder andere omdat we dus bij elkaar thuis afspraken. De ochtend na onze eerste date ontmoette ik bijvoorbeeld al Lottes zusje en moeder, en het weekend daarna ontmoette zij mijn moeder.”

Roos (26) & Rosa (22)

Roos en Rosa

Roos en Rosa leerden elkaar in maart kennen via Tinder. “We hebben eerst nog een maand gepraat voordat we überhaupt durfden af te spreken,” vertelt Roos. “Daarbij was ik in quarantaine bij m’n ouders, dus ik vond het een te groot risico om andere mensen te zien,” vult Rosa aan. Voor hun eerste date gingen ze wandelen. Roos had echter een voorwaarde: ze zouden niet met anderen daten.

Na hun eerste date hebben ze bijna elke dag gewandeld. “Ik vond vooral ons eerste etentje in een restaurant ontzettend spannend,” vertelt Roos. “We kenden elkaar al drie maanden en waren ook al een koppel, maar omdat ik zo lang niet in het openbaar had afgesproken, wist ik gewoon niet wat ik aan moest doen en hoe ik me moest gedragen. Het leek wel een allereerste date.”

Volgens hen heeft corona er vooral voor gezorgd dat ze veel meer tijd hebben genomen om elkaar echt te leren kennen. Rosa: “Ik spreek normaal gezien niet vier keer per week af met iemand die ik net heb ontmoet.”

Noah (22) & Noralie (26)

Noah en Noralie

Noah en Noralie leerden elkaar in januari kennen op een klimaatconferentie voor jongeren in Zwitserland. Drie dagen na de conferentie vertrok Noah voor zes weken naar Nepal. “In die zes weken dat ik in Nepal was, had ik veel contact met Noralie. Toen ik aankwam op Schiphol, kwam ze me ophalen.”

Dankzij corona hadden ze veel tijd om elkaar te leren kennen. “Omdat geadviseerd werd om zo weinig mogelijk met de trein te reizen, waren de momenten dat we elkaar zagen ook meteen ontzettend lang,” vertelt Noralie. “Onze eerste date duurde meteen vier dagen. Onze tweede date duurde twee weken,” lacht Noah. “Wanneer het sociale leven stil staat, kan je ook niet inschatten hoe het leven samen buiten de pandemie eruit zou zien,” zegt Noah. “Maar blijkbaar hadden we ontzettend veel gemeenschappelijke vrienden, dus dat bleek snel helemaal goed te zitten.”

Luna (18) & Sam (22)

Luna en Sam

“De ex van Sam is een vriend van mij,” vertelt Luna. “Ik ging veel met hem om toen hij nog met Sam samen was en tijdens de lockdown vormden we met ons drietjes een bubbel.” Luna en Sam konden het altijd al goed vinden met elkaar, maar pas toen Sams relatie eindigde, sloeg de vonk over.

Uiteindelijk besloten ze om met hun tweetjes af te spreken en thuis een filmpje te kijken. “Omdat we elkaar al vaak gezien hadden tijdens de quarantaine, hoefden we geen afstand te houden tijdens onze eerste date,” vertelt Sam. “En omdat we samen in quarantaine gingen, waren we ontzettend veel bij elkaar. Volgens mij zijn we door dat intensieve contact sneller verliefd zijn geworden op elkaar.”

Josef (22) & Boisé (21)

Josef en Boisé

Boisé zag Josef voor het eerst in de Utrechtse kledingwinkel waar hij werkt. “Maar we zijn allebei niet het type persoon dat de eerste move maakt,” lacht Josef. “We kwamen elkaar later op de dag tegen op een feest. Maar ook toen waren we te verlegen,” vult Boisé aan. Pas toen ze elkaar tegenkwamen op Bumble, vroegen ze elkaar mee op date.

Die eerste date was in februari. “We waren allebei superzenuwachtig,” zegt Josef. “Maar zodra we elkaar zagen, was de sfeer meteen goed. Ik dacht gelijk: ik wil zien waar dit heen gaat.”

Ze hadden al twee dates gehad voordat Nederland in lockdown ging. “Ik kreeg veel meer tijd door corona. Daardoor had ik veel meer ruimte in mijn hoofd om goed na te denken over mijn band met Boisé,” vertelt Josef. “Als corona er niet was geweest, had het waarschijnlijk nog veel langer geduurd voordat we daadwerkelijk een relatie zouden krijgen.”

Eva (22) & Lara (20)

Eva en Lara

Eva en Lara leerden elkaar kennen via Tinder. Ze hadden elkaar al in maart gematcht, maar begonnen pas in april te praten. Hun eerste date was online, via FaceTime. “Ik was erg zenuwachtig. Ik videobel sowieso al bijna nooit, laat staan met iemand die ik via Tinder heb leren kennen,” lacht Eva. Uiteindelijk besloten ze om af te spreken.

Omdat Eva in de thuiszorg werkt, hebben ze eerst twee maanden enkel afgesproken in het park, telkens op anderhalve meter afstand. “Ik wilde na de tweede date al zoenen, maar dat kon ik gewoon niet maken tegenover mijn patiënten,” zegt Eva. “Toen ik begon af te spreken met Eva was ik ook nog intiem met andere vrouwen, dus zoenen was sowieso onverantwoord geweest,” vult Lara aan. “Toen ik haar appte dat ik die andere vrouwen niet meer zag, hebben we afgesproken en voor het eerst gezoend. Maar het was ook leuk genoeg zonder seks te hebben, dat vond ik wel bijzonder.”

Raoul (24) & Ishara (23)

Raoul en Ishara

Raoul en Ishara werden gekoppeld door een gemeenschappelijke vriendin. Ze hadden elkaar al een keer gezien tijdens carnaval, maar het gesprek begon pas echt te lopen in april op Instagram. “Vanaf dat moment hadden we 24/7 contact met elkaar,” vertelt Raoul.

Voor hun eerste afspraakje hadden ze het plan om wijn te drinken in het park, maar door het slechte weer had Ishara Raoul uitgenodigd om bij haar thuis wat te lunchen. “Hij is uiteindelijk het hele weekend gebleven,” lacht Ishara.

Volgens hen is corona voordelig geweest voor hun relatie. “Door die lockdown was er geen ruis van andere mensen,” vertelt Raoul. Daarbij had hij plannen om in april voor vier maanden naar Kazachstan te gaan, erna ging hij zijn master in Denemarken doen. “Als corona er niet geweest was, had ik Ishara waarschijnlijk nooit leren kennen.”

Imke (23) & Elisa (20)

Imke komt uit Nederland. Elisa woont in België. “Ik kijk normaal nooit naar story’s op Instagram, maar toen ik dat toch eens deed, kwam ik een foto tegen van Imke. Zij is qua uiterlijk en uitstraling mijn droomvrouw, dus ik besloot haar te volgen,” vertelt Elisa. Ook Imke was meteen onder de indruk van Elisa. Ze stuurde haar een dm. “We spraken elke dag, uren aan een stuk door. Daarbij: mijn sterrenbeeld is kreeft en Elisa is schorpioen, wat de ideale combinatie is.”

Ze wilden elkaar graag ontmoeten, maar door de lockdown waren de grenzen tussen België en Nederland gesloten. Ze stuurden elkaar kunstwerkjes, opdrachten en brieven met zaadjes, zodat de ander die kon planten. “We waren al een koppel voordat we elkaar ontmoet hadden. We hadden zelfs al onze familie aan elkaar voorgesteld via videobellen,” lacht Elisa. Zodra de grens openging, zochten ze elkaar op. Nu wonen ze samen in Antwerpen. Imke: “Ik vraag me nog steeds elke dag af: hoe kan ik iemand gevonden hebben die zo perfect is voor me.”

Sophie (17) & Natalie (17)

Sophie en Nathalie wonen in New York en ontmoetten elkaar vorig jaar tijdens een klimaatactie die ze samen met Greta Thunberg organiseerden. “Vanaf dat moment waren we vrienden,” vertelt Nathalie. Nathalie vond Sophie al langer leuk, maar de dag dat ze haar op date wilde vragen, begon de lockdown in New York. Sophie vertrok om in een andere staat in quarantaine te gaan. “Ik baalde zo hard dat ik haar niet eerder haar mee uit had gevraagd.”

“Via FaceTime vertelde Nathalie me uiteindelijk wat ze voor me voelde,” vertelt Sophie. In juni konden ze elkaar voor het eerst in het echt zien. Op dat moment waren ze al drie maanden aan het daten. “Pas sinds een maand woon ik weer in New York en kunnen we echt geregeld op date gaan. We gaan naar het park, koken voor elkaar of gaan naar schattige cafeetjes. Alhoewel het een griezelig vooruitzicht is dat die tweede golf eraan komt, geloof ik erin dat onze relatie alles aan kan.”

Heb je ook de liefde gevonden tijdens de pandemie en wil je gefotografeerd worden door Jonnah? Stuur gerust haar een berichtje op Instagram of een e-mail via haar website.