Fotografen uit Jemen laten de verschrikkingen zien van de burgeroorlog

De inwoners van Jemen zijn al sinds 2015 verzeild in een burgeroorlog, die volgens de VN de ergste humanitaire crisis ter wereld heeft veroorzaakt. De machtsstrijd gaat tussen president Abd Rabbuh Mansur Al-Hadi en de gewapende Houthi-rebellen, die nu de hoofdstad Sanaa in handen hebben. Al-Hadi heeft aanzienlijke steun gekregen van een coalitie van soennitische Arabische landen, die door Saoedi-Arabië wordt geleid. Die coalitie heeft talloze luchtaanvallen uitgevoerd in Jemen, en ervoor gezorgd dat voedsel en andere benodigdheden het land niet meer in komen.

Het geweld heeft ervoor gezorgd dat 80 procent van de Jemenieten nu humanitaire hulp nodig heeft, en er honger en ziektes in het land heersen. VICE werkte samen met het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) en een collectief van zes jonge Jemenitische fotografen, om de verwoestende gevolgen van de crisis in beeld te brengen.

Videos by VICE

Een groep kinderen voetbalt in een wijk in Saada, die werd verwoest door een bomaanslag. Foto: Karrar al-Moayyad/ICRC



Fotograaf Ali Al-Sonidar groeide op in Sanaa en maakt deel uit van het collectief. Hij kreeg een passie voor fotografie door de toeristen van over de hele wereld vast te leggen, die voor de beroemde soeks en prachtige architectuur naar de stad kwamen.

“Ik wilde dat mijn fotografie menselijk zou zijn, een boodschap zou hebben en voor verandering zou kunnen zorgen,” zegt de 28-jarige fotograaf. “Ik hoop echt dat ik op een gegeven moment weer foto’s van toeristen en vrolijke momenten in de stad kan nemen. Maar dat is nu onmogelijk, omdat iemand het verhaal van de oorlog moet vertellen.”

Scroll naar beneden voor meer foto’s van de fotografen Ali Al-Sonidar, Ahmad Al-Basha, Karrar Al-Moayyed, Saleh Bahlais, Abdallah Al-Jaradi en Khaled Al-Thawr.

Een jongen in Sanaa gebruikt een zak rijst om zijn boeken te dragen. Er zijn naar schatting 2500 scholen beschadigd of verwoest door het conflict. Veel scholen worden gebruikt als opvangplekken voor mensen die geen huis meer hebben. Sommige zijn overgenomen door gewapende groepen. Foto: Ali Al-Sonidar/ICRC



Dit kind moest ver van zijn dorp Saqayn reizen om bij het Al-Salamziekenhuis in Saada te komen. Omdat het zo moeilijk is om goederen te vervoeren, is er een grote voedselcrisis in het land. Foto: Karrar Al-Moayyad/ICRC



Een jongen verzamelt schroot tussen de bergen afval in Taiz, om door te verkopen. De slechte hygiënische omstandigheden in de stad hebben tot een cholera-uitbraak geleid. Foto: Ahmad Al-Basha/ICRC



Deze vrouw moet twee kilometer van haar huis in Habeel Salman lopen om water te halen – met haar kind in een hand en een zware jerrycan op haar hoofd. Foto: Ahmad Al-Basha/ICRC



Deze vrouwen uit Hajjah zitten rondom hun enige bezittingen. Ze verdienen geld door snacks langs de weg te verkopen. Foto: Khaled Al-Thawr/ICRC



Deze twee kinderen uit Hodeida wachten in de donkere en ongeventileerde schuilplaats waar hun familie hen mee naartoe had genomen, nadat ze waren gevlucht voor het geweld aan de Jemenitische kust van de Rode Zee. Foto: Ali Al-Sonidar/ICRC



Een ontheemde vrouw in de kustplaats Aden, in het zuiden van Jemen. Foto: Saleh Bahlais/ICRC



Een oudere man die net zijn huis in Taiz heeft geïnspecteerd. De meeste gebouwen in zijn wijk Jahmaliah liggen in puin. Foto: Ahmad Al-Basha/ICRC



Het conflict heeft historische wijken verwoest, waaronder het oude stadscentrum van Sanaa. De toeristen zijn nu allemaal weg en de verkopers worstelen om geld te verdienen. Foto: Ali Al-Sonidar/ICRC



Twee kinderen in Marib, ten oosten van Sanaa, rollen over straat in een karretje met drie wielen. Foto: Abdallah Al-Jaradi/ICRC



Het ICRC zorgt voor toegang tot schoon water voor miljoenen Jemenieten, door steun te leveren aan waterbedrijven en autoriteiten. Ze bezoeken mensen die vastzitten en helpen om hun omstandigheden te verbeteren. Het ICRC en hun chirurgen behandelen en bieden spoedeisende hulp aan meer dan een miljoen mensen in het hele land, inclusief de mensen zonder huis.