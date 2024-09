Fotografie als gereedschap voor gevoelens waar je je geen raad mee weet

Fotograaf Lion van den Brand brengt de complexe persoonlijke vraagstukken uit zijn leven in beeld. Bijvoorbeeld met zijn project Madame Black, waarbij hij de kinderfoto’s van zijn transgender zusje op zo’n manier photoshopte dat ze in haar jeugd een ‘zij’ kon zijn. “Ik had drie broertjes en de middelste vertelde in 2014 dat hij door het leven wilde gaan als vrouw. Dat gaf me een heel raar gevoel, dat je broertje opeens je zusje wil zijn. Ik heb toen ons familiealbum aangepast, om als het ware het verleden kloppend te maken.”

In een ander project, Lillith, onderzocht hij onbewust zijn verhouding tot vrouwen aan de hand van de joodse vertelling over de eerste vrouw van Adam. Met zijn persoonlijke zoektochten belicht hij vooral kwetsbare actuele thema’s.

In zijn afstudeerproject aan de Hogeschool voor de Kunsten, Prisoners of War: a Point of View, duikt hij in zijn familiegeschiedenis met de vraag: “Wie is mijn opa?” Dit leidt tot een bedevaartstocht naar Thailand. Zijn opa werkte daar als krijgsgevangene aan de Birmalijn en maakte de onafhankelijkheidsoorlog mee, waarna zijn grootouders met hun kind naar Nederland vluchtten.



“De nasleep van de oorlog is nog steeds voelbaar in onze familie,” zegt Lion. “Ik gebruik fotografie als gereedschap voor gevoelens waar ik geen raad mee weet, of niet weet te plaatsen. Door middel van fotografie probeer ik het te begrijpen, maar wil ik dit ook omzetten naar een universele ervaring, zodat de kijker ook verder kan met dit thema.”

Prisoners of War: a Point of View werd uiteindelijk een video-installatie. “Fotografie is een moeilijk medium om mensen mee te bereiken, want ze zijn tegenwoordig overladen met beeld. Een diepere laag creëren vereist in deze tijd meer.” Ook vindt hij de balans tussen persoon en thema moeilijk. “Het moet niet te persoonlijk zijn, want dan sluit het af. Maar wanneer een project te universeel of te toegankelijk wordt, dan wordt het plat en inwisselbaar,” vertelt Lion aan The Creators project.



