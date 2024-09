Erotische grafkistkalenders en andere ongemakkelijke foto’s van doodskisten

Een grafkist is een lastig product. Je koopt het liever niet en als het er dan toch van komt, zal niemand er echt positieve herinneringen aan hebben. Maar als fabrikant van grafkisten wil je toch je product een beetje lekker in de markt zetten. Ga d’r maar aan staan.

De Italiaan Maurizio Matteucci – grafkistmaker en gepassioneerd fotograaf – heeft op dat laatste vraagstuk wel een erg bizar antwoord bedacht. Door een beetje af te kijken bij Pirelli, is hij erotische kalenders gaan maken, waarin zijn kisten een ondersteunende rol spelen. Vanavond opent er een tentoonstelling in uitvaartmuseum Tot Zover in Amsterdam waarin zijn werk, samen met andere foto’s van grafkisten, is te bewonderen. Bovendien staat Maurizio daar voor je klaar om een pikant plaatje van jou op een grafkist te schieten.

