Ons ADE-hiphopfeestje was een masterclass kruit verschieten

Een heftig moment gisteren, midden op de avond. Rarri Jackson – cultfiguur, bendeleider, allround sick persoon – stond op het podium, en ineens knalde daar All I Want For Christmas door de speakers. Vluchtige twijfel in de ogen van het publiek. Welke dag is het? Waar ben ik? Sneeuwt het buiten? Waar is eigenlijk mijn lieve konijn Flappie? Maar nee, al snel werd weer pijnlijk duidelijk dat het gewoon nog oktober is, en we pas bezig zijn met de eerste dag van ADE.

En wat gebeurde er allemaal bij Rarri Jackson z’n show? De iCarly themesong kwam voorbij, All I Want For Christmas Is You werd helemaal gedraaid (!?) 😂😅 pic.twitter.com/05aUEuhGrQ — Yordi Dam (@yordidam) October 17, 2019

Toch voelde het wel een beetje als kerst. Door de gezelligheid, zeker, maar vooral door de enorme lading cadeautjes in de vorm van de sickste jonge rappers van het moment. Samen met Puma en ADE Beats nodigden we ze uit bij ons op kantoor om in vijftien minuten te laten zien waarom zij de toekomst zijn.

