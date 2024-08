Deze nachtbrakers zijn eindelijk verlost van de avondklok

Bij de invoering van de avondklok werd praktisch in dezelfde adem gezegd dat dit zo’n zware maatregel is, dat ‘ie zodra het mogelijk zou zijn meteen weer afgeschaft zou worden. Dat moment kwam veel later dan we van tevoren verwachtten, ook al heeft de avondklok volgens de kenners nauwelijks effect gehad bij het indammen van het virus. Maar sinds gisteren kan iedereen weer op elk moment van de nacht naar buiten zonder op de bon geslingerd te worden.

Onze fotografen Chris en Marjan liepen in het pikkedonker een rondje door de hoofdstad om de nachtbrakers vast te leggen en aan ze te vragen waarom ze niet gewoon lekker in bed lagen.

Branko en Fiene

Branko en Fiene



Branko en Fiene zijn al de hele avond op pad met vrienden.

Branko: “Iedereen ging ergens anders heen en wij zijn hier even gaan chillen.”

Ze hopen allebei dat de avondklok niet ineens weer terugkomt.

Fiene: “Feestjes gingen natuurlijk gewoon door, maar je moet dan altijd per se tot half vijf blijven. Nu heb je weer meer controle.”

Camille

Camille

Wat Camille vooral fijn vindt aan de opheffing van de avondklok, is dat je zelf weer kunt bepalen wanneer je naar huis gaat. “Toen de avondklok er nog was en je was ergens waar je niet wilde zijn, kon je niet weg. Gelukkig is dat nu voorbij.”

Bruno

Bruno

Onder de luifel van het Stedelijk stond Bruno met een hele groep mee te blèren met Hot N Cold van Katy Perry. Ze waren al op verschillende plekken geweest en maakten nu aanstalten om naar Frankendael te gaan. “Nu het weer kan, gaan we ervoor!”

Veere

Veere

Veere: “Ik werd superbrak wakker vanochtend, maar besefte gelijk: vanavond mag het weer. Het enige wat ik dacht was ik wil buiten zijn. En het is heerlijk!”

Ryan

Ryan

Ryan is vandaag achttien geworden, of eigenlijk gisteren. “Ik heb speciaal voor mijn verjaardag een hotel geboekt en nu ben ik even een luchtje aan het scheppen, omdat het weer kan. Die avondklok vond ik echt vreselijk.”

Mees

Mees is bezig met haar afstudeerfilm ‘What do you think? I almost lost my butt crack.’ “We wilden eigenlijk het liefst tijdens de avondklok filmen, dan hadden we geen tegenliggers. Dus ik baalde enorm dat de avondklok eraf ging. Ik had stress en ik dacht: straks zijn er allemaal mensen en is het shot gefuckt. Maar eigenlijk is het wel leuk dat er wat mensen zijn, realistischer.”

Adanna

Adanna

Adanna speelt in de film ‘What do you think? I almost lost my butt crack.’ Waarschijnlijk had ze gewoon een werkgeversverklaring kunnen krijgen om tijdens de avondklok buiten te zijn, maar het is fijn dat het niet hoeft.

Masoud en Samira

Masoud en Samira

Masoud en Samira zijn onderweg naar huis.

Masoud: “We hadden Iftar bij mijn ouders. Tijdens de avondklok konden we dat niet doen en dat was…”

Samira: “Anders. We aten dan met z’n tweetjes of ik bij mijn moeder en hij bij zijn moeder. Het is heel fijn dat het weer kan.”

Imre

Imre

Imre leeft op straat en had tot nu toe nog niet doorgehad dat er überhaupt een avondklok was. “Dat verklaart wel waarom er gisteren een feestje in het Westerpark werd opgebroken door de politie. Is die avondklok nu weer voorbij?”

Deni

Deni

Deni lag al op bed toen ze ineens dacht: dit is de eerste nacht dat ik weer naar buiten mag! “Ik studeer sinds januari in Amsterdam en was nog niet een avond de deur uit geweest. Ik heb het gevoel dat ik de stad nu pas echt ga leren kennen.”



Hein

Hein

Hein is onderweg van vrienden naar huis. “Eindelijk kon ik na het eten weer wel eens een film blijven kijken (The Big Lebowski, al vier keer gezien, blijft goed).” Tijdens de avondklok was het ook niet een heel groot probleem, dan nam Hein gewoon een Uber, die werden toch niet gecontroleerd.

Annika

Annika is niet iemand die er heel erg van houdt om na tien uur in een cafeetje te zitten, maar toch is het een opluchting dat de avondklok is opgeheven. “Ik heb echt geschreeuwd van blijdschap toen het tien uur was.”