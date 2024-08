Foto’s van mensen die op hun auto lijken

Toen de Italiaanse fotograaf, Lucia Buricelli, vorig jaar een vriend ten noorden van New York bezocht, kwam ze per toeval langs een kleine autoshow. Ze was meteen geïntrigeerd door dit bizarre vertoon van voertuig en eigenaar – hoe de eigenaren hun auto’s en zichzelf vormgeven, en hoe ver ze gaan om de auto’s te personaliseren. Ze ging op zoek naar meer van deze autoshows in de Tri-State omgeving, waarna ze afgelopen zomer er zoveel als ze kon is gaan bezoeken. Ze creëerde beelden die de zintuiglijke ervaringen verkennen die mensen hebben met hun auto’s. In het kort: haar foto’s zijn surrealistisch, en gek en, zoals haar grote voorbeeld Martin Parr, ook behoorlijk grafisch. Deze langlopende serie van Buricelli, American Muscle, laat zien hoe bizar de relatie tussen Amerikanen en hun eigendommen kan zijn. Hieronder een aantal foto’s uit haar serie ‘American Mustle’.

