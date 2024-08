Het Berlijnse nachtleven is in stilte gehuld

Terwijl cafés en restaurants binnenkort mondjesmaat weer open mogen, zal het nog lang duren voor we weer onbezorgd kunnen dansen in een club. Dat geldt niet alleen voor clubs in Nederland, maar ook voor Berlijn, de stad met misschien wel de beste clubscene ter wereld.

Tot een paar maanden geleden kwamen mensen van over de hele wereld naar plekken als Kater Blau, Der Weiße Hase of Berghain om daar al hun zorgen van zich af te dansen. En juist nu – nu de zorgen bij veel mensen groter zijn dan ooit – zijn al die clubs hartstikke dicht.

Voor de coronacrisis verkeerden veel clubs in Berlijn al in moeilijkheden, omdat de Duitse hoofdstad ook niet ontkomt aan gentrificatie en de huurstijgingen en meldingen van overlast die daarmee gepaard gaan. Het is dan ook nog maar de vraag of deze iconische plekken de huidige crisis zullen overleven.

De Nederlandse fotograaf Maarten Delobel, die in Berlijn woont, wandelde door de lege straten van de Duitse hoofdstad, en kwam langs de clubs waar hij normaal de nachtelijke uren doorbracht. Hij besloot ‘s nachts – als de clubs normaal gesproken op hun levendigst zijn – terug te komen om een serie te schieten van de bizarre stilte op doorgaans bruisende plekken. Bekijk het resultaat hieronder.