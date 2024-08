Foto’s van bewoners van Kotti, de “gevaarlijkste” buurt van Berlijn

Kottbusser Tor is een rotonde omringd door flatgebouwen en een bovengrondse metrolijn, die over het midden van de rotonde loopt. Sommigen noemen deze plek het Colosseum, maar door de meeste Berlijners wordt hij Kotti genoemd. Er zijn winkels, dönerzaken, bars en er wonen veel mensen, maar Kotti wordt ook geassocieerd met drugscriminaliteit, diefstal en geweldpleging, en is daarom een van de zeven “zwaar criminele” gebieden in Berlijn.

Ondanks publieke weerstand werd er op 15 februari een politiebureau geopend in de hoop dat er meer controle en overzicht op illegale activiteiten in het gebied zouden komen. Maar volgens de plaatselijke fotograaf Manuel Lossau zou het bureau het sociale weefsel van de buurt juist kunnen verstoren.

Lossau woont al 12 jaar in Berlijn en heeft een speciale band met Kotti. Gedurende zijn eerste jaar in de stad was hij vrijwilliger bij Fixpunkt, een inloopcentrum voor drugsverslaafden in de buurt, waar hij eten en benodigdheden uitdeelde aan drugsgebruikers. Hij heeft er later ook als maatschappelijk werker gewerkt.



Deze band met de buurt heeft hem ertoe aangezet om voor zijn eindproject voor de Ostkreuz School of Photography een fotoserie te maken van de mensen die in Kotti wonen en werken.

Volgens Lossau wordt er al een tijd lang heroïne gebruikt in Kotti, en zorgt de toename in het gebruik van crack ook voor schade aan de buurt. “Mensen worden steeds agressiever,” zegt hij. Maar Kotti is niet alleen maar een knooppunt van drugs en criminaliteit, dus Lossau vond het belangrijk dat diens bewoners een gezicht kregen. “Op het eerste gezicht komt Kotti chaotisch en overweldigend over,” zegt hij. “Maar als je hier genoeg tijd doorbrengt kun je wel degelijk schoonheid vinden tussen al het grauwe door.”

De fotograaf omschrijft Kotti als een plek waar verschillende soorten mensen op één hoopje zijn gegooid, iets wat de buurt volgens hem interessant maakt. “Mensen in Kotti hebben simpelweg andere problemen,” zegt hij. “Er wordt niks achtergehouden, het gaat er niet om dat je een façade ophoudt.”

Naast dat hij ze fotografeert brengt Lossau ook veel tijd door met mensen in de buurt. “Juist door met deze mensen rond te hangen ontstond de hechtheid die ik nodig had voor mijn foto’s.”

36 Boys

Lossau heeft voor zijn project voornamelijk de mensen vastgelegd “die er altijd al waren. Niet de mensen die alleen tijdens hun lunchpauze een broodje kebab komen eten of op de metro moeten overstappen. Ik was geïnteresseerd in de mensen voor wie Kotti centraal staat in het leven.”

Lossau deelt de mening van veel bewoners dat het nieuwe politiebureau in Kotti het aanzicht van de buurt zal veranderen en dat sommige achtergestelde mensen erdoor zullen worden weggeduwd. Zijn foto’s hebben daarom ook een archivistisch doeleinde. “Ik wil dat mensen over tien jaar naar mijn foto’s kijken en de mensen zien die er woonden,” concludeert hij. “Zodat mensen een aandenken aan deze mensen hebben.”

Batman

Watchtower

Ercan, eigenaar van Café Kotti

Karkin der Reifenverkäufer

Ahmed

Prophet

De Sheriff

Survival of the Fittest

Verlangen

Yaprak

