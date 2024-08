Boe! Dit waren de bezoekers van het Halloweenfeestje van X3

De organisatoren van X3 zijn de voorspelbare en gereguleerde locaties waar veel clubnachten gegeven worden zat, en daarom bewegen ze het liefst iedere editie naar een nieuwe locatie. Het collectief van Lysa da Silva, San Tijou en Jessica de la Cutée gaf eerder feestjes in een leegstaand pand in Amsterdam-Zuidoost en galerie W139 en afgelopen juni vond de eerste X3 plaats op het voormalige Veronicaschip bij de NDSM-werf van Amsterdam. Deze Halloween keerden ze terug naar het schip voor het feest ‘The Horror of the Flying Dutchman’.



Waar ze vorige edities uitpakten met bekende dj’s uit de underground-clubmuziek, zoals Dinamarca en LSDXOXO, bestond de line-up dit keer uit artiesten die nog meer van het gebaande pad afwijken. Organisatoren Lysa (LYZZA) en San Tijou (Nocturnal Femme) warmden de zaal zelf op, waarna de Nederlandse Yoong en Franse Bulma het overnamen met tracks die het vervormde geluid al snel richting hardcore brachten. Voor sommigen in het publiek kwam de woede en het wisselende tempo van dat geluid iets te rauw op hun dak vallen, maar bezoekers die zich konden overgeven aan de chaos konden er geen genoeg van krijgen. Tegen de tijd dat de laatste set van Brat Star begon en zij een hardcoreversie van Chop Suey van System of a Down draaide was de meeste make-up uitgelopen en waren de meeste pruiken afgegooid.



Gelukkig maakte Bibian Bingen vroeg op de avond foto’s van de beste outfits