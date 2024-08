Foto’s van heel veel Chers bij een concert van Cher

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Stel je voor dat je optreedt in de O2 Arena in Londen, dat je 73 bent, al een halve eeuw muziek maakt, dat je naar het publiek kijkt, en dat je honderden versies van jezelf ziet.

Dat is waarschijnlijk ongeveer hoe Cher zich afgelopen zondag voelde, tijdens haar optreden in Londen. Het was een geweldige show, en niet alleen door Cher zelf, maar ook door de vele mensen in het publiek die zich als Cher hadden verkleed. En aangezien de echte Cher al een tijdje meeloopt, waren er ook veel verschillende Chers te zien uit verschillende tijdperken: van jaren tachtig-Chers met leer en hoge broeken, tot Chers met gouden haren van haar optreden in Las Vegas.

We hebben een fotograaf naar dit Cher-festijn gestuurd, met de simpele opdracht om zoveel mogelijk Chers vast te leggen.

@daisythejones / @heather_glazzard