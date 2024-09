Foto’s van de nasleep van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn

Gisteravond rond kwart over acht reed een vrachtwagen in op de bezoekers van een kerstmarkt op het Breitscheidplatz in Berlijn. Er zijn zeker twaalf doden gevallen, en 48 gewonden. De politie heeft gezegd dat ze het incident behandelen als een “vermoedelijke terroristische aanslag” en hebben bevestigd dat de Poolse man die dood werd aangetroffen in de vrachtwagen niet de chauffeur was.

Rechtse politici hebben dit nieuws met beide handen aangegrepen om hun standpunten uit te dragen. De Britse UKIP-leider Nigel Farage tweette: “Verschrikkelijk nieuws uit Berlijn, maar geen verrassing. Merkel zal herinnerd worden om gebeurtenissen als deze.” Bondskanselier Angela Merkel houdt naar verwachting om 11 uur een toespraak.

Gisteravond ging Grey Hutton, fotograaf van VICE Duitsland, naar de kerstmarkt, en fotografeerde wat hij er aantrof.