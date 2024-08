Foto’s van een ijskoude demonstratie tegen de vervolging van Navalny

Dat Russen zich niet snel laten tegenhouden door een winterse dag is een vooroordeel wat makkelijk bevestigd kan worden. Gisteren kwamen in het Vondelpark in Amsterdam zo’n zeventig mensen samen om zich daar uit te spreken tegen de vervolging van de politieke oppositie onder leiding van Alexei Navalny, en het schenden van mensenrechten door president Vladimir Putin. Dit is het derde weekend op rij dat, vooral Russisch-sprekende mensen, hier in Nederland protesteren tegen het beleid in hun thuisland.

Grootschalige protesten in Rusland voor de vrijlating van Navalny en andere politieke gevangenen werden met grof geschut neergeslagen, en in de afgelopen weken zijn er zo’n 5000 demonstranten gearresteerd.

Het is goed voor te stellen dat zoveel druk en onwil vanuit de Russische overheid ontmoedigend werkt. Jane Kerzh, een van de organisatoren van de demonstratie, bevestigt dit, maar zegt ook dat het belangrijk is om actie te blijven ondernemen. “Als je ziet hoe mensen in Rusland in elkaar geslagen en opgesloten worden, is het makkelijk om te denken dat je niets kunt doen om het te stoppen. De enige manier om een beetje kans te maken om hier een einde aan te maken is door zoveel mogelijk mensen bewust te maken van wat er aan de hand is, en zo een kritische groep te vormen. Rusland is een prachtig land, en de mensen die er wonen verdienen een beter leven. Ze worden beroofd van al het moois, en dat moet stoppen”, vertelt ze.

Omdat de Nederlandse overheid over het algemeen beter benaderbaar is dan die van Rusland, zijn de actievoerders nu een petitie gestart om duidelijk te maken dat de langdurige economische relatie tussen Rusland en Nederland geen reden mag zijn om passief op te treden als er mensenrechten worden geschonden.

Onze fotograaf Chris Pugmire was in het Vondelpark om foto’s te maken van de demonstranten.