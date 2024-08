Foto’s die de fantastische en complexe band tussen moeders en dochters vieren

Bettina ligt lachend op de bank tussen haar dochters Lilja en Pina. Vereeuwigd in elkaars armen, zien de drie eruit als vriendinnen tijdens een logeerpartij. Alleen is Bettina niet het vriendinnetje van Lilja en Pina, ze is hun moeder.

Kan een moeder ook een vriendin zijn? Dat is wat de fotoserie ‘Das Muttertier’ (‘Het moederdier’) van de Berlijnse fotograaf Lucia Jost onderzoekt: de intimiteit en kwetsbaarheid van de moeder-dochterrelatie, zonder een van beiden te reduceren tot ‘slechts’ een rol. In de serie worden moeders en dochters minder als clichés geportretteerd en meer als individuen die een band opbouwen op het speelveld tussen autoriteit en intimiteit.

Videos by VICE

Jost, die vorig jaar al een serie over jonge moeders produceerde, besloot dit keer meer aandacht te kunnen schenken aan de relatie tussen moeders en dochters, ook een van de belangrijkste relaties in haar eigen leven. “Ik merk dat hoe ouder ik word, hoe meer mijn moeder zichzelf in mij ziet,” zegt ze. “Tegelijkertijd ben ik haar ook steeds beter gaan begrijpen. Elke moeder was tenslotte ooit een dochter.”

De foto’s van Jost gaan over deze cyclus, maar ook over haar voortdurende fascinatie voor “vrouwen in al hun facetten,” zegt ze, en het moederschap is daar slechts één van. De emotionele en fysieke toewijding voor de opvoeding van een kind maakt indruk op haar, geeft ze toe. “Ik hou er niet van als moeders in een hokje worden gestopt. Het zijn bovenal sterke en liefdevolle vrouwen, en dat wil ik vieren.”

Scroll naar beneden om meer foto’s te zien:

Heike (kostuumontwerper) met haar dochter Emma (film student).

Bettina (ontwerper) met haar dochters Lilja (actrice) und Pina (meubelmaker) in Berlin-Steglitz

Pascale (visagist) met haar dochter Kaya (student onderwijs)

Annett (verpleger) met haar dochter Dakota (stylist).

Julia (komedieschrijver) met haar dochter Catalina (student politicologie) en haar zoon Xavi.

Bernadette (muzikant) met haar dochter Ella (student).

Kathrin (grafisch ontwerper) met haar dochter Luise (student textielontwerp)

Sabine (dans leraar) met haar dochters Geronima (boer) en Oceana (kleermaker).

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE Duitsland.

Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.