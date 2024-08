Deze foto’s doorbreken het primitieve beeld dat het westen heeft van de Polynesische vrouw

Nadat Paul Gauguin in 1891 van Frankrijk naar Tahiti afreisde, is de mythe van de Polynesische vrouw een terugkerend thema in de westerse kunst gebleven. In zijn schilderijen beeldde Gauguin ze af als schitterende en dienstbare vrouwen, die een soort bovennatuurlijke connectie met het land leken te hebben. Het vormde een grote inspiratiebron voor met name het primitivisme.

Met de serie Illusions wil ik het beeld dat we van deze cultuur hebben een update geven, en het idee doorprikken dat ‘de Polynesische vrouw’ alleen cisgender kan zijn. De modellen die je hier ziet zijn niet alleen dat, maar ook ma¯hu¯ (Polynesisch voor ‘vrouwelijke man’) en rae-rae (transgender). De beelden vormen samen een uitdaging van de visuele beperkingen die ons zijn opgelegd door Gauguin, en zijn zoektocht naar het primitieve.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE US.