Foto’s die laten zien waarom je vooral niet volwassen moet worden

De New Yorkse fotograaf Rebekah Campbell combineert elementen van mode- en documentaire fotografie in haar werk. Haar spontane kiekjes zijn al eerder verschenen bij i-D, de New York Times, en Dazed. Haar foto’s fungeren als een soort dagboek, en laten de spanning, emoties en ervaringen van haar leven als twintiger zien.



“Ik voel me aangetrokken tot mensen die een jonge en romantische uitstraling hebben, iets waardoor ik me thuis voel als ik in hun ogen kijk,” zegt Campbell. “Mijn werk draait om jong zijn en opgroeien.”

Campbell schiet vaak in de vroege uurtjes van de ochtend, een moment waarop het voelt alsof er van alles kan gebeuren. “De serie is een afspiegeling van mijn slapeloosheid, en het gevoel dat je momenten in leven moet houden,” zegt ze.

