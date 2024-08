Hoe vreemd en eenzaam Glastonbury eruitziet om 6 uur ’s ochtends

Er is geen grasveld op aarde waar in de uren voordat de zon opkomt meer feestzombies rondlopen dan op Glastonbury. De een maakt nog even een praatje met wat DMT-elfjes, de ander probeert zijn mdma-kater eruit te sjokken – er zijn per vierkante meter meer doorgedraaide, uitgeputte, menselijke sloopkogels dan waar dan ook.

Het is een natuurlijk gegeven dat je dronken mensen ziet op festivals als Glastonbury. Dat hebben we al eens laten zien toen we Oobah Butler 24 uur wakker lieten blijven voor een fotoreportage op het festival. Maar hoe zit het met de mensen die niet compleet uit hun reet gaan? Zijn zij ook vroeg wakker, en zo ja, wat doen ze dan? Onze fotograaf Chris Bethell sleepte zichzelf afgelopen donderdagochtend uit bed om erachter te komen.

