foto's van de eerste Pride beweging in New York

De Stonewall-rellen vormden in 1969 het startschot voor de Pride-beweging in de Verenigde Staten. Lhbt+’ers werden gediscrimineerd, getreiterd en gemarginaliseerd, en klommen daarom de barricaden op om hun mensenrechten op te eisen. De druppel die de verzetsemmer deed overlopen was de gewelddadige ontruiming door de politie van de gaybar The Stonewall Inn. Tien jaar later kreeg ook de lhbt-emancipatie in Nederland voeten aan de grond, wat gevierd wordt in de tentoonstelling ‘With Pride’ die vanaf 8 november te zien is in de expositieruimte van de OBA Oosterdok in Amsterdam.

De Amerikaanse Fotograaf Fred McDarrah fotografeerde de verhalen die zich afspeelden in de gaycultuur in New York ten tijde van de Pride-beweging in de jaren zeventig. 25 jaar geleden, bij het 25-jarige jubileum van de Stonewall-rellen, bracht hij daarover een boek uit genaamd Pride: Photographs after Stonewall. Dat boek wordt al tijden niet meer verkocht. Nu de Stonewall-rellen een halve eeuw geleden zijn, wordt er een nieuwe editie van het fotoboek uitgebracht.

McDarrah fotografeerde de lhbt-gemeenschap ten tijde van het verzet op een intieme manier, en legde zo een transformerende wereld vast op microniveau. Zelf deed hij even hard mee aan die hervorming. Bekijk hieronder de legendarische foto’s: