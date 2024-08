Portretten van extravagante mensen op de Bénédiction-party in Brussel

Vorige zaterdag keerden we terug naar de Brusselse club C12 om ons te laten zegenen op de tweede viering van Bénédiction, een Brussels collectief met de subtitel ‘Rituels Exceptionnels’, geïnspireerd door queer culture, cabaret en balls. Maar het is meer dan enkel dat: Bénédiction weigert zichzelf in hokjes te steken, net zoals het dat niet doet met haar publiek.

De avonden die ze organiseren, gaan om open en inclusief zijn voor iedereen. Het is een plek waar performers en feestgangers zich kunnen mengen zonder iets te geven om de door de maatschappij opgelegde normen.

Hun tweede event was een combinatie van live performances en dj-sets van onder meer de Amerikaanse DJ en producer The Black Madonna, een van de meest gevraagde dj’s wereldwijd die in 2016 als eerste vrouw tot Mixmag’s DJ van het Jaar werd verkozen. Ook kon je genieten van Juriji der Klee, die organisator én van de performers was, en wist te overtuigen met zijn betoverende choreografie. Verder waren er drag performances door Cookie Kunty en moderne Disney Princess Dolly Page en een duizelingwekkende burlesque hooptease show van Lila Chupa-Hoops. En dat allemaal op keiharde elektronische muziek.

Hieronder vind je meer foto’s van de performers en feestgangers op de tweede editie van Bénédiction, om de avond nog eens opnieuw te beleven, of je fomo-gevoelens te stillen.

