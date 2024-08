Op pad met de fietsgangs die wheelies maken door de straten van Amsterdam

Toen vorige maand in het zuidoosten van Londen een Bikestormz-event werd georganiseerd kwamen er meer dan tweeduizend tieners op hun fiets opdagen om door de stad te cruisen – en vooral te wheelie’en. In Londen is de scene al een tijdje groot, Stormzy liet in z’n clip van Vossi Bop een stel tieners om zich heen wheelie’en, en ook in Nederland zitten steeds meer kids niet meer alleen op de fiets met een dikke boekentas om op tijd te komen bij het eerste uur wiskunde.

Fotograaf Kwabena Appiah-nti zag op een dag een groepje bikers door Amsterdam trekken en vroeg of hij hun Insta mocht, zodat hij later een keer een afspraak kon maken. Dat mocht, en hij sprak vervolgens twee keer met de groep – van tussen de 15 en 25 man – af om foto’s te maken. “Het is echt sick, sommigen kunnen van het Centraal Station naar Amsterdam-Zuid fietsen op alleen hun achterwiel,” zegt Kwabena. “Ook doen ze ondertussen trucs. Een gast kan bijvoorbeeld tijdens het wheelie’en z’n voorwiel eraf halen. Een ander kan achterstevoren wheelien.”

“Wat ze ook doen is op één wiel recht op een tegemoetkomende auto af fietsen, en dan vlak voor ze elkaar raken een haarscherpe bocht maken. Om mensen een beetje te treiteren en te laten schrikken. Ze hebben mij ook een wheelie geleerd. Ik mocht even iemands SE bike lenen en daarmee lukte het me op een gegeven moment nog best wel aardig ook.”

Bekijk Kwabena’s foto’s hieronder.