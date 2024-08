Foto’s van artiesten voor en na hun optreden op FiftyFifty Lab in Brussel

Zoals beloofd hebben we twee dagen lang de artiesten op FiftyFifty Lab journalistiek verantwoord lastig gevallen om te ontdekken hoe zij zich voelen én eruit zien net voor en na hun optredens. FiftyFifty Lab is een nieuw showcasefestival in Brussel dat voor haar line-up samenwerkt met de selectors van 20 van de beste festivals uit heel Europa, zoals Dekmantel, Primavera en Dour.

Live optreden vereist veel voorbereiding, zowel mentaal als fysiek. Spieren moeten losser gemaakt worden en stress in bedwang gehouden. Elke artiest is uiteraard anders en niet iedereen krijgt te maken met zweterige handpalmen, zwakke knieën, zware ledematen en ‘Mom’s spaghetti’ op zijn trui zoals Eminem.

Fantastic Twins voor haar optreden in C12

VICE: Hey! Hoe voel je je voordat je het podium opgaat?

Fantastic Twins: Altijd erg nerveus. De locatie en de grootte van de show zelf doen er zelfs niet toe, ik vind altijd wel een reden om te stressen.

Doe je iets speciaals voordat je het podium opgaat?

Ik neem altijd nog een paar minuten voor mezelf. Wat me vaak al voldoende gerust stelt, is mijn soundcheck doen, het geluid controleren en weten hoe het gaat klinken. Daarna heb ik een halfuurtje nodig om op het podium mijn machines aan te zetten, me te focussen en proberen geen gesprekken aan te gaan met mensen. Ik moet echt alleen kunnen zijn zodat ik me kan concentreren.

“Ik ben nu muntalcohol van 80% aan het drinken, dat is een ouderwets Frans ding.”

Is dat je routine?

Ja, en goed adem proberen te halen. Ik heb nooit kunnen mediteren, al zou ik dat graag willen, en iedereen me dat ook aanraadt, maar ik kan daar de rust in mijn hoofd niet voor vinden. Dus probeer ik gewoon goed te ademen en de eerste minuten van de set in mijn hoofd af te spelen, omdat het me helpt om te anticiperen op het begin van de show. Ik ben nu muntalcohol van 80% aan het drinken, dat is een ouderwets Frans ding. Mensen drinken dat eigenlijk wanneer hun maag pijn doet, of als je er je lippen mee nat maakt, geeft het je het gevoel alsof je net je tanden hebt gepoetst.

Fantastic Twins na haar show in C12

Hoe ging het?

Fantastic Twins: Wel, het ging prima, ja! Eigenlijk heb ik het publiek niet echt kunnen zien omdat het erg donker was, maar ik hou van donkere ruimtes. Omdat je je dan meer op het geluid focust. Eigenlijk maakt het de duisternis het zelfs makkelijker voor mij om mijn ding te doen. Mijn oren doen nu wel een beetje pijn, maar ik denk dat ik niet de enige ben.

“Mijn oren doen nu wel een beetje pijn, maar ik denk dat ik niet de enige ben.”

En wat ga je nu doen?

Ik denk dat ik best ga slapen omdat ik morgen een belangrijk concert heb in Parijs met Arte. Het gaat gefilmd worden, dus ik wil er niet te slecht uitzien.

Heb je nog een gek backstage verhaal voor me?

Ik heb 15 jaar lang het grootste deel van mijn leven backstage doorgebracht, dus er zijn een heleboel herinneringen die nu in me opkomen. Een van de gekste verhalen was toen ik zeven maanden zwanger was van mijn zoon. Ik was dus compleet nuchter. En dat was dus het gekke daaraan: nuchter in een backstage zitten… Ja, ik denk dat dat mijn gekste backstage ervaring ooit was.

Bolt Ruin bereidt zich voor op z’n liveoptreden in de C12

VICE: En, hoe voel je je?

BOLT RUIN: Ik ben een beetje ziekjes, een beetje nerveus ook. Terwijl ik anders wat hoger zit en over het publiek heen kijk, sta ik er nu pal voor. Omdat ik nu op ooghoogte met het publiek ga optreden, kunnen mensen echt zien wat ik doe. Dat maakt het wel wat intiemer, maar het geeft me ook een gezonde portie zenuwen.

Wat is het laatste dat door je hoofd gaat voor je het podium op gaat?

Ik weet het niet. Meestal word ik vlak voor een optreden redelijk introvert en wil ik gewoon op mijn eentje een pintje drinken.

“Ik probeer me in te beelden dat ik nu terug op mijn kamer zit om zo weer in die zone te komen. “

Is dat je pre-performance routine?

Ja. En omdat ik meestal thuis produce op mijn eentje, probeer ik me in te beelden dat ik nu terug op mijn kamer zit om zo weer in die zone te komen. Alsof ik gewoon wat muziek aan het maken ben voor mezelf en niet voor een heleboel mensen die naar me zitten te kijken. Of ja, dat probeer ik toch.

Bolt Ruin net na zijn optreden in de C12

En hoe vind je dat het is gegaan?

BOLT RUIN: Het ging echt beter dan verwacht. Ik ben er echt tevreden van, want soms heb ik wel schrik om een beetje sloppy over te komen.

“Ik ga gewoon mee helpen opruimen nu. Als er mensen voor je koken, dan doe je toch ook mee de afwas?”

Wat staat er als volgende op je planning?

Gewoon mee helpen opruimen nu. Ik kom uit de hardcore en underground scene, en daar is dat heel normaal. Gewoon humble en dankbaar zijn. Als er mensen voor je koken, dan doe je toch ook mee de afwas? Ik vind dat je die mentaliteit gewoon altijd moet hebben. Ik mag het vanavond ook niet al te laat maken omdat ik morgenvroeg de vlieger moet halen naar Praag.

Narco Polo (31, Nederland)

Naco Polo voor zijn show met Collectif NAAR in FFORMATT

VICE: Hey Narco, hoe voel je je?

Narco Polo: Ik voel me goed, en gezegend om in Brussel te zijn! En een klein beetje nerveus, maar dat is normaal. We hebben net de soundcheck gedaan en alles ging goed, dus eigenlijk heb ik niets om me zorgen over te maken.

Wat is het laatste waaraan je denkt voordat je on stage gaat?

Niets specifieks, ik hoop alleen dat ik alle teksten nog ken. Dat is het enige. Soms als je te veel nadenkt, vergeet je dingen, maar als je een goede repetitie hebt gehad, zou het eigenlijk altijd prima moeten gaan.

“Ik heb nog niet echt een bepaalde routine, maar ik weet wel al dat ik beter niet smoor voor mijn optredens.”

Heb je een pre-performance routine?

We zijn gewoon iets gaan eten, maar niet te veel: dan heb ik last van een after dinner dip. Maar, nee ik heb nog niet echt een bepaalde routine, ook omdat ik nog niet zo lang optreed, maar wat ik wel al weet is dat ik beter niet smoor voor mijn optredens.

Narco Polo na zijn show met Collectif NAAR in FFORMATT

Hoe is het gegaan?

Narco Polo: Ik ben tevreden!

Wat ga je nu doen?

Ja chillen hé: mijn homie Zwangere Guy is hier, straks komt Darrell Cole ook nog. We gaan hier nog wat rondhangen en dan het optreden van Miss Angel checken.

Ouenza voor zijn show met Collectif NAAR in FFORMATT

VICE: Hey Ouenza , hoe voel je je nu voor het optreden?

Ouenza: Ik ben totaal niet nerveus eigenlijk, omdat ik mijn land en mijn muziek representeer. Wanneer ik in het buitenland optreed is het anders, weet je. Mensen judgen je minder en genieten gewoon écht van je muziek. Wanneer ik in Marokko speel, is dat een ander verhaal, en dan ben ik pas echt gestresseerd. Het publiek is daar een beetje anders, terwijl hier iedereen gewoon komt om van de muziek te genieten en nieuwe artiesten te ontdekken in plaats van over je te oordelen.

Waar denk je aan net voor je het podium opgaat?

Aan helemaal niets. Mijn mind is leeg dan. Ik hou er niet van om mijn hoofd vol te steken met gedachten en plannen, omdat ik daardoor dan misschien iets ga vergeten. Ik ga met een free mind op en probeer er gewoon echt van te genieten, dat is het beste wat je kunt doen.

“Ik ga ook bijna nooit het podium op zonder een gebedje te zeggen en God te vragen om me altijd bij te staan.”

Doe je iets om je beter te voelen voordat je het podium op gaat?

Hmm, ik zeg op zo’n moment tegen mezelf: ‘je bent goed bezig, doe gewoon zo verder’. Vertrouwen in jezelf hebben en altijd het beste van jezelf proberen geven vind ik heel belangrijk. En ik ga ook bijna nooit het podium op zonder een gebedje te zeggen en God te vragen om me altijd bij te staan.

Ouenza na zijn show met Collectif NAAR in FFORMATT

En hoe ging het?

Ouenza: Echt goed! Ik heb gezien dat mensen genoten, dat is waar ik het voor doe. Wanneer ik zie dat mensen hun hoofd op het ritme beginnen te bewegen dan weet ik dat het goed zit. Weet je, ik hou echt van België. Ik was eens voor een optreden op Couleur Café en toen ik daar een van mijn songs in het Arabisch aan het zingen was, zag ik een Brusselaar die mee aan het zingen was. Ik was verbaasd omdat ik vrij zeker wist dat hij geen Arabisch kon. Dus ben ik hem na de show gaan opzoeken om hem te vragen: Wat is er in godsnaam mis met je? Hoe komt het dat je die lyrics kent en dan ook nog in het Arabisch kunt meezingen? Hij vertelde me dat hij mijn song via Spotify had gevonden en hem zo nice vond dat hij naar mijn optreden was gekomen om het met me mee te kunnen zingen. Dat heeft me echt geraakt.

“Ik heb vroeger drie jaar als partyfotograaf gewerkt, dus het nachtleven spreekt me niet meer zo veel aan.”

Wat zijn je plannen voor vanavond?

Ik ga iets eten en dan terug naar de studio om te werken. Ik heb vroeger drie jaar als partyfotograaf gewerkt, dus het nachtleven spreekt me niet meer zo veel aan.

LYZZA voor haar closing van C12

VICE: Hey LYZZA! Hoe voel je je?

LYZZA: Ik heb er echt zin in. Ik vind deze club echt leuk. Twee jaar geleden was ik in Brussel om in de Kanal te draaien. Na de show kwamen een paar kerels naar me toe en zeiden ‘Yo dat was echt sick, blah blah blah, kom met ons mee.’ Dus deed ik dat. Een van hen was blijkbaar programmeur bij de club waar we naartoe gingen, de C12, en daar was een DJ een zes uur durende set aan het draaien, maar hij werd super moe dus eindigde ik plots achter de dj-tafel en speelde ik in zijn plaats voor twee uur of zo. Dat was echt super random. Niemand wist dat ik aan het draaien was, niemand wist wie ik was. Ik ben blij dat ik deze keer wel officieel geboekt ben.

“Ik hoop dat ik geen boer laat.”

Wat is je laatste gedachte voordat ik het podium op gaat?

Ik hoop dat ik geen boer laat. Want wanneer je zingt, adem je meer lucht in dan wanneer je praat. En elke keer dat ik thuis aan het zingen ben, karaoke ofzo, moet ik boeren laten.

Heb je een pre-performance ritueel?

Ik ga altijd eerst plassen. Ik kan me niet voorstellen hoe het moet zijn om op het podium te staan en dringend naar toilet te moeten… Dat moet echt verschrikkelijk zijn. Als je dringend moet en niet kunt gaan, wordt alles meteen heel klote. Dan kan je je echt niet meer amuseren, omdat het de hele tijd in je achterhoofd zit.

LYZZA na haar closing van C12

[Ze trekt haar latex handschoenen uit]

LYZZA: Oh mijn god, dit is echt zo nasty en de combinatie met olie… maar zonder de olie krijg ik ze echt niet aan.

Hoe voel je je nu?

Ik voel me echt goed. Ik was een beetje nerveus maar nu ben ik echt chill. Ik hou echt van Brussel, er hangt hier een goede vibe. Ik wil hier terugkomen, iemand moet me nog eens boeken!

“Hij bood me zijn blikje energy drink aan en zei: ‘Hier, neem een slokje, er zit tijgerpoeder in’.”

Nog een laatste vraag: wat is je gekste backstage ervaring?

Ik herinner me dat ik een keer op een festival in Tsjechië was en er een dj ontmoette die Varj heette. Hij bood me zijn blikje energy drink aan en zei: “Hier, neem een slokje, er zit tijgerpoeder in.” Ik wist niet wat tijgerpoeder was, en ik weet nog altijd niet wat ‘tijgerpoeder’ is, maar ik weet wel dat ik erna echt een geweldige avond heb gehad.

Pongo voor haar concert concert in La Madeleine

VICE: Hé Pongo. Je gaat in een paar minuten het podium op. Hoe voel je je?

Pongo: Ik voel me goed. Alles is klaar. Soms is het stressvol omdat we in a rush zijn, maar deze keer is het goed. Ik had de tijd om me klaar te maken en m’n make-up op te doen, dus ik ben klaar.



“Ik moedig mezelf aan door dingen te zeggen als: ‘Je gaat alles kapot maken’!”

Je ziet er prachtig uit. Heb je naast de make-up een soort ritueel voordat je het podium op gaat?

Een ritueel? Ja ja, we hebben een echt ceremonieel ritueel! Haha, nee. Ik bereid mezelf gewoon voor en visualiseer de hele show in mijn hoofd. En ik moedig mezelf aan door dingen te zeggen als: “Je gaat alles kapot maken!” En net voordat we het podium opgaan, roepen we allemaal “Good merde!” Met de rest van het team.

Is dat het laatste waar je aan denkt voordat je het podium op gaat?

Ja, en ik geef mezelf moed.

Heb je ooit een gekke backstage-ervaringen meegemaakt?

Zie je die kerel op de grond liggen? Dat is Axel. Vanavond is hij kapot, maar normaal doet hij altijd gekke dingen!

Pongo na haar concert concert in La Madeleine

Wauw, wat een energie. Wat vond je van je show?

Het was geweldig! Ik kreeg veel energie van het publiek! Maar nu ben ik dood. Nog een laatste kick voor de foto en dan ga ik naar bed.

