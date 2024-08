Dit reizende stelletje glijdt in al hun reisfoto’s uit over een bananenschil

De mens is een boeiend wezen. We kunnen naar de maan reizen, en hebben een volledig alternatief online universum gecreëerd waardoor we in een nanoseconde contact kunnen leggen met iemand aan de andere kant van de aardbol. En ondanks onze indrukwekkende evolutie lachen we nog steeds de longen uit ons lijf als we iemand zien uitglijden over een banaan – een grap zo oud als de straatstenen.



Dat verklaart waarschijnlijk waarom ik zo’n goed humeur heb na het zien van BANANA, een fotoreeks van Max Siedentopf en fotograaf JP Bonino. In BANANA zie je hoe Bonino met zijn vriendin een reis maakt door Zuid-Amerika. Ze hebben de tijd van hun leven, terwijl ze zich vergapen aan de uitgestrekte landschappen. Het enige minpuntje aan de reis: op elke foto glijden ze uit over een bananenschil. Het resultaat bestaat uit warme, pastelkleurige kiekjes van indrukwekkende landschappen met daarop een koppel bevroren in tijd, een seconde voordat ze een zware klap te verduren krijgen.

Volgens Siedentopf zijn hun valpartijen vooral te wijten aan een flinke portie pech, maar de ongelukjes met de bananen zijn wel degelijk de bedoeling. Bonino stuurde Siedentopf vorig jaar een folder met daarin foto’s van de reis die het koppel het jaar later ook zelf wilde maken. Hij vroeg toen aan Siedentopf of hij mee wilde, zodat ze samen konden werken aan een nieuw project. Pas later kwam het idee om ook een banaan mee te nemen op reis. “Uitglijden over een banaan is misschien wel de meest klassieke act in komedie, en ik vroeg me af hoe het eruit zou zien als ik dat keer op keer zou herhalen,” vertelt Siedentopf aan Creators. “Zo ontstond BANANA.”

Ik vraag Siedentopf waarom ik de glijpartijen in godsnaam zo grappig vind. “Mensen houden ervan als ze iemand dikke pech zien hebben, zolang het ze maar niet zelf overkomt,” antwoordt Siedentopf hierop. “Negentig procent van het internet bestaat uit faalvideo’s en memes waarin iemand zichzelf belachelijk maakt.” Toch krijgen mensen volgens Siedentopf vooral trek in bananen als ze naar de foto’s kijken.

Siedentopf is, net zoals het gros van zijn foto’s, een mysterieuze man. Zijn foto’s roepen geregeld de vraag ‘waarom’ op, en dat geldt eigenlijk ook voor de antwoorden die hij op mijn vragen geeft. Zoals de vraag wat Freud zou zeggen over Siedentopfs droomwereldje van jonge koppels, uitgestrekte landschappen en bananen. “Freud zou me vragen of hij met paypal mag betalen.”

Bekijk hieronder meer foto’s uit de serie: